Cuba enfrenta el reto de fomentar "la viabilidad económica" ante el descenso poblacional

Cuba enfrenta el reto de fomentar "la viabilidad económica" ante el descenso poblacional

Al cierre de 2023, la población efectiva de Cuba era de poco más de 10 millones de personas, sin embargo, la dinámica demográfica de los primeros meses de 2024... 13.08.2024

Durante una conferencia de prensa, a la que asistió Sputnik, Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), explicó que el término "población efectiva" incluye a quienes, en un año calendario, nacieron en el país o en otra nación, pero residen de manera permanente en la isla y acumularon 180 días o más en la mayor de las Antillas.La cifra oficial, dada a conocer el 19 de julio pasado ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, representa una disminución de poco más del 10% respecto a los 11.181.595 contabilizados en diciembre de 2020 y resulta similar al total de población de la mayor de las Antillas en 1985.Alfonso Fraga explicó que la nación caribeña no escapa al fenómeno migratorio internacional, a lo cual se suma una situación económica compleja, agravada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años, la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano—como un incentivo para el éxodo— y la inclusión de La Habana en la lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.Hasta el 31 de diciembre del año pasado, 1.349.733 personas permanecían fuera del territorio nacional, de ellas, 75 % no tenían residencia efectiva en el período 2021-2023. En el mismo se registraron 284.891 nacimientos y 405.512 fallecimientos, según los datos aportados por la ONEI.Otra de las características del escenario interno radica en el "decrecimiento natural", es decir, "desde hace cinco años la población de Cuba tiene más defunciones que nacimientos". Además, la tendencia demográfica fundamental es el envejecimiento de la sociedad, donde 24,4% del total tiene 60 años o más.Escenario económico complejoEl doctor Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (UH), explicó a Sputnik que estas pesquisas se realizan entre un censo y otro, y, con el propósito de actualizar las cifras, los expertos emplean diferentes fuentes estadísticas relacionadas con el saldo migratorio, defunciones y nacimientos.Lo anterior, aseguró, "con un alto nivel de seriedad y cientificidad", pues esa información permite a la ONEI brindar un estimado de la cantidad de habitantes. El aspecto novedoso es que, a tenor de los cambios en las leyes migratorias, los especialistas aportaron el comportamiento real de los indicadores alusivos a ese tópico.Aja Díaz dijo que estos datos aparecen en un contexto complejo de reajustes económicos, decrecimiento del PIB, modificaciones de políticas y con un bloqueo estadounidense incentivado en los últimos años. Al respecto, aseguró que todo ello tiene un impacto directo en la cotidianidad familiar, las expectativas y los proyectos de vida, lo que determina un aumento de la emigración.El especialista explicó que este no es un fenómeno nuevo, pues la isla tiene una tendencia al éxodo desde 1930, con momentos de baja o auge. Si bien, reconoció que estos tres últimos años presentan un flujo más alto, acompañado de una mayor circularidad migratoria, reflejada en las entradas y salidas de las personas.De acuerdo con el académico, desde 1978, Cuba está por debajo del nivel de reemplazo: "La mujer termina su ciclo reproductivo y no deja una hija como promedio para que continúe". no obstante, este fenómeno "se ha agudizado en los últimos años", si tenemos en cuenta que, según los cálculos, la nación caribeña perdió—por salida del país— 304.717 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) de 2021 a 2023.El desplazamiento externo, por tanto, "tiene un peso importante, sea cíclico o pendular, pues incide en la estructura por edades y en el número total de la población", además, desde el punto de vista económico influye en un déficit de fuerza de trabajo calificada o no, que varía en dependencia del municipio, provincia o esferas de la producción y los servicios."Las tendencias que hoy tenemos, pronosticadas para el período 2025-2030 se adelantaron. Lo que podemos esperar es que Cuba mantenga un proceso de elevado envejecimiento de la población, es decir, una transición demográfica muy avanzada en su segunda etapa, y disminuyan las personas de 0 a 59 años. Después quizá tengamos un proceso de estabilización en unos 10 millones de habitantes", añadió.El reto está, aseguró, en "cómo logramos que exista un mayor peso de población joven" y, en ese caso en particular, la natalidad y la posibilidad del retorno migratorio son dos puntos importantes, especialmente considerando que para este 2024, según la investigación de la ONEI, el número de nacimientos estará por debajo de los 80.000, la cifra más baja desde 1959.¿Para qué son los datos?Aja Díaz explicó que, en octubre de 2014, Cuba aprobó la política para la atención a la dinámica demográfica, actualizada en 2022 con cuatro objetivos de trabajo. El primero es incentivar en lo posible los nacimientos, a partir del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y sin estimular la fecundidad adolescente, "no es una política pronatalista per se, pero sí busca que la pareja tenga los nacimientos que desee".El segundo punto radica en la atención a las necesidades y calidad de vida de la población envejecida de 60 años y más, incluidos los grupos vulnerables por edad, sexo o que residen solos, hasta los hogares de ancianos y casas de abuelos, sumado al fomento de la participación de los adultos mayores en las actividades económicas, políticas y sociales.Asimismo, propiciar el empleo de las personas aptas para ello, pues "ningún país se puede dar el lujo, y nosotros menos aún con el alto nivel de envejecimiento y la pérdida de fuerza laboral por la migración, de tener población activa que no trabaje. Por eso se modificó, incluso, la ley de la jubilación, respecto a la oportunidad de recontratación".Por último, el análisis de las causas de la migración interna y externa, con el propósito de reducir el despoblamiento de municipios y zonas rurales e implementar acciones encaminadas a la participación de los cubanos residentes en el exterior en la dinámica interna.En este sentido, el experto señaló dentro de las acciones más urgentes en la mayor de las Antillas "la viabilidad económica y su reflejo en la cotidianidad de las personas", unido a la calidad de vida, el cuidado a la sociedad vulnerable y envejecida, la fuerza de trabajo y su visibilización a nivel de territorio.

