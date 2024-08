https://noticiaslatam.lat/20240812/washington-niega-su-participacion-en-la-dimision-de-la-primera-ministra-de-banglades-1156788235.html

Washington niega su participación en la dimisión de la primera ministra de Bangladés

WASHINGTON (Sputnik) — Las acusaciones de Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladés, sobre que EEUU estuvo detrás de su dimisión son falsas, dijo este 12...

Hasina acusó recientemente a EEUU de orquestar su salida del poder tras negarse a renunciar a la soberanía de la estratégica isla de San Martín. En una carta obtenida por el periódico The Economic Times, dijo que si hubiera renunciado a la soberanía de la isla de San Martín y permitido que EEUU ejerciera su dominio sobre el golfo de Bengala, podría haber permanecido en el poder. La ahora ex primera ministra declaró el verano pasado que Bangladés no arrendaría la isla, sin especificar los detalles ni la parte interesada. Recientemente estallaron protestas en todo Bangladés tras el anuncio de una "acción de no cooperación" de varios días con las autoridades por parte del Movimiento Estudiantil Antidiscriminación. Los enfrentamientos entre estudiantes, policía y simpatizantes del gobierno derivaron en disturbios que, según los informes, dejaron más de 440 muertos. Tras una jornada de extrema violencia, el comandante del Ejército bangladesí, el general Waker-uz-Zaman, anunció la dimisión de la primera ministra, que ya abandonó Bangladés y se trasladó al estado de Bengala Occidental, en la vecina India.

