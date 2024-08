https://noticiaslatam.lat/20240811/ex-primera-ministra-de-banglades-acusa-a-eeuu-de-estar-implicado-en-su-dimision-1156767957.html

Ex primera ministra de Bangladés acusa a EEUU de estar implicado en su dimisión

La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, que dimitió y abandonó el país en medio de las protestas, culpó a EEUU de su pérdida de poder, indica 'The... 11.08.2024, Sputnik Mundo

Previamente, el medio Firstpost informó que Washington había ofrecido arrendar la isla de San Martín para la construcción de una base aérea y naval. La isla está situada en el golfo de Bengala, en el extremo sur de Bangladés.La ex primera ministra señaló que había dimitido voluntariamente para evitar la violencia y muchas víctimas. "Ruego al pueblo de mi país: 'Por favor, no cedan a las manipulaciones de los radicales'", añadió.El 5 de agosto, la ex primera ministra abandonó su residencia oficial en la capital del país, Daca, para trasladarse a un lugar más seguro en medio de los disturbios. El premio nobel de la paz 2006, Mujamad Yunus, fue nombrado oficialmente jefe del Gobierno provisional de Bangladés. El 8 de agosto, tanto él como todo el Gobierno interino juraron sus cargos.Las protestas y manifestaciones contra el Gobierno de Hasina comenzaron en Daca y en todo el país la semana pasada y se intensificaron tras el anuncio de una acción de no cooperación de varios días con las autoridades, lanzada el 4 de agosto por el Movimiento Estudiantil contra la Discriminación.Los enfrentamientos entre estudiantes en posiciones contrarias al Gobierno, la Policía y los partidarios de la Administración se convirtieron en disturbios. A lo largo de las protestas en el país asiático murieron más de 400 personas, según estimaciones de los medios locales. Poner fin por completo a las protestas es la primera prioridad del Gobierno provisional.

