Puigdemont informa que ya se encuentra de regreso en Bélgica

MADRID (Sputnik) – Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat (Gobierno) de la comunidad autónoma española de Cataluña (2016-2017), informó que se... 10.08.2024

"Estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo ocurrido ayer", escribió Puigdemont en la red social X. En su mensaje, el político criticó la interacción con los medios de comunicación que el Departamento del Interior catalán tuvo el 9 de agosto para explicar por qué la policía no había logrado arrestar al exjefe del Gobierno autonómico, catalogándola como "una de las ruedas de prensa más deplorables" que recuerda. Puigdemont también condenó "la ola represora que han desatado" Joan Ignasi Elena, consejero del Interior de la Generalitat catalana, y Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d"Esquadra, y afirmó que "es digna" del ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, y el extitular de la misma cartera, Juan Ignacio Zoido (2016-2018). Recalcó que nunca ha tenido la voluntad de entregarse voluntariamente a la policía ni de facilitar su detención porque le "parece inaceptable" que le estén persiguiendo "por razones políticas" y que "no se esté aplicando la ley de amnistía". El pasado 8 de agosto, Puigdemont, prófugo de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017, apareció brevemente en el centro de Barcelona, donde se dirigió a sus partidarios y después se escapó, perdiéndose entre la multitud. La fugaz comparecencia y posterior desaparición del político eclipsó la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tuvo lugar el mismo día. Puigdemont huyó del país poco después del referéndum ilegal de independencia de Cataluña, celebrado el 1 de octubre de 2017. Desde entonces, las autoridades judiciales han solicitado sin éxito su extradición. En junio pasado entró en vigor en España una ley de amnistía de los implicados en el proceso independentista catalán. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España no amnistió a Puigdemont y dejó en vigor la orden nacional de detención contra él. El tribunal consideró que el delito de malversación de caudales públicos, uno de los cargos imputados al político, no es susceptible de amnistía.

