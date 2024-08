https://noticiaslatam.lat/20240809/oposicion-pide-cuentas-al-gobierno-de-espana-por-escandalosa-desaparicion-de-puigdemont-1156739882.html

Oposición pide cuentas al Gobierno de España por escandalosa desaparición de Puigdemont

MOSCÚ (Sputnik) — La oposición exigió cuentas al Gobierno de España por la escandalosa desaparición del líder independentista catalán Carles Puigdemont...

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afeó el caso al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a los titulares del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. A su vez, el presidente del partido ultraderechista de España Vox, Santiago Abascal, también considera a Pedro Sánchez, a Fernando Grande-Marlaska, y a la jefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, cómplices de la huida del exjefe del Gobierno de Cataluña."El presidente del Gobierno, el ministro del Interior y la directora del CNI habrían dimitido por vergüenza en cualquier país con el más mínimo Estado de derecho. El problema es que esos personajes en España no son incompetentes, sino cómplices de la huida de Puigdemont. Por eso no dimitirán. Todos ellos son los autores del golpe a la ley, al Estado de derecho y a la dignidad de la Patria", publicó Abascal en su cuenta de la red social X.El 8 de agosto, Puidgemont, prófugo de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017, apareció brevemente en el centro de Barcelona, donde se dirigió a sus partidarios y después se escapó, perdiéndose entre la multitud.Turull también señaló que Puigdemont pasó la noche del 6 al 7 de agosto en Barcelona, ​​en un lugar donde nadie podía verlo. Así, estuvo en la región dos días antes de su discurso en Barcelona el jueves, agregó.La investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quedó eclipsada el 8 de agosto por la fugaz comparecencia en Barcelona y posterior desaparición del exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont (2016-2017), sobre el que pesa una orden de detención nacional. El político huyó de España poco después del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, celebrado el 1 de octubre de 2017. Desde entonces, las autoridades judiciales han solicitado sin éxito su extradición. En mayo pasado entró en vigor en España una ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España no amnistió a Puigdemont y dejó en vigor la orden nacional de detención contra él. El tribunal consideró que el delito de malversación de caudales públicos, uno de los cargos imputados al político, no es susceptible de amnistía.

