Publican video del tenso encuentro entre un policía y el tirador que intentó matar a Trump

El video muestra que el policía de la ciudad de Butler Township (estado de Pensilvania) intentó subirse al tejado para identificar al sospechoso, pero, al darse cuenta de que se trataba de un tirador armado, corrió por su rifle que se encontraba en el auto policial.El Departamento de Policía local explicó que el video no contiene audio en los fotogramas iniciales porque el oficial no activó la grabación en su cámara. No es hasta que comienza a cargar su arma que se activa el audio y se pueden escuchar las conversaciones con sus colegas e indicaciones por radio.Luego se escucha en la radio: "Tenemos a un individuo en el tejado", y otra persona confirma: "Afirmativo".Una vez que el agente logra subir, el video muestra al joven Thomas Mathew Crooks sin vida y con el arma que utilizó junto a él.El atentado contra Donald Trump tuvo lugar el pasado 13 de julio, cuando el expresidente estadounidense y candidato puntero en las elecciones presidenciales de 2024 realizaba un evento de campaña en Pensilvania. Tras lo sucedido, el exmandatario informó que había recibido un disparo en la oreja y que había perdido mucha sangre.El atacante de Trump fue abatido, mientras que un asistente del evento falleció y dos personas más resultaron heridas de gravedad.La investigación siguen en pie, pero el incidente ya se catalogó como intento de asesinato contra el expresidente por motivos de odio. El subdirector del FBI, Paul Abbate, compartió ante los legisladores que las publicaciones de Crooks en las redes sociales entre 2019 y 2020 contienen llamamientos antisemitas y antimigratorios. Mientras continúa la investigación, también se está revisando el modo en que el Servicio Secreto de EEUU manejó las medidas de seguridad que permitieron al tirador realizar lo planeado y fallar en el intento antes de que fuese abatido. El pasado 23 de julio, la directora del Servicio Secreto de EEUU, Kimberly Cheatle, renunció al cargo en medio del escrutinio de fallas de seguridad.

