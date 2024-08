https://noticiaslatam.lat/20240808/embajador-de-eeuu-declina-invitacion-a-ceremonia-en-japon-porque-no-invitaron-a-israel-1156696770.html

Embajador de EEUU declina invitación a ceremonia en Japón porque no invitaron a Israel

2024-08-08T01:59+0000

Según publica el New York Times, entre los invitados a la ceremonia a realizarse el 9 de agosto, por el 79º aniversario del ataque con bomba atómica que arrasó la ciudad, había dignatarios de más de 150 países y territorios.Sin embargo, este año, el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, anunció que no invitarían al representante de Israel afirmando que se debía a la preocupación por los riesgos para la seguridad y los posibles trastornos.La decisión "no se basa en juicios políticos, sino en la intención de llevar a cabo la ceremonia para consolar a las víctimas de la bomba atómica de forma pacífica y solemne", declaró Suzuki en una conferencia de prensa.Sin embargo, a los embajadores de EEUU y Reino Unido no les pareció adecuada la respuesta y decidieron declinar la invitación al considerar que esa decisión equiparaba erróneamente el conflicto del país contra Hamás en Gaza con las acciones de Rusia y Bielorrusia.Mientras la embajadora de Reino Unido en Japón, Julia Longbottom, también declinó asistir al acto. Por su parte, el embajador de Israel en Japón, Gilad Cohen, consideró que la decisión del alcalde de Nagasaki enviaba un mensaje equivocado al mundo.

