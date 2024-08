https://noticiaslatam.lat/20240808/el-gas-europeo-alcanza-su-maximo-precio-en-2024--1156694679.html

El gas europeo alcanza su máximo precio en 2024

El gas europeo alcanza su máximo precio en 2024

Sputnik Mundo

Los precios del gas europeo se dispararon a su nivel más alto en lo que va del año, en medio de los bombardeos ucranianos contra la región rusa de Kursk... 08.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-08T03:48+0000

2024-08-08T03:48+0000

2024-08-08T03:48+0000

economía

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

ucrania

🌍 europa

bloomberg

gas

kursk

combustible

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/07/1156695923_517:0:2789:1278_1920x0_80_0_0_fb323ae674e760578b0180151314044a.jpg

Según el medio, los futuros de referencia subieron hasta un 5,8%, alcanzando los 38,79 euros por megavatio-hora, superando el máximo anterior de principios de junio. Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, lo que obliga a la población a buscar refugio en otros lugares.El martes 6 de agosto, guardias fronterizos y militares rusos frustraron un intento de romper la frontera desde Ucrania en la región rusa de Kursk, de acuerdo con el gobernador en funciones, Alexéi Smirnov. Mientras se intensifican los combates en la frontera con Kiev, informa Bloomberg, los comerciantes han estado en alerta por las interrupciones en el punto de tránsito que aún lleva el combustible ruso a Europa. El distrito de Sudzhanski, en Kursk, es el último punto de entrada de gas para el gasoducto ruso que va hacia Europa a través de Ucrania. Los países europeos, en su conjunto, se enfrentaron a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial. En mayo de 2023, Kiev decidió mantener el tránsito de gas ruso para no perder ingresos y porque los partidarios de Ucrania en Europa siguen dependiendo de los suministros del país euroasiático.Desde mayo de 2022, Kiev ha restringido el tránsito de combustible ruso a través de la estación de Sojránovka en el territorio de la república popular de Lugansk, que se incorporó a Rusia tras referendo en septiembre de 2022.A finales de octubre, el jefe de la empresa ucraniana Naftogaz, Alexéi Chernishov, declaró que Kiev no tiene intención de prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa, que expira a finales de 2024.El presidente ruso Vladímir Putin, subrayó que su Estado sigue suministrando combustible a los países europeos y pagando el tránsito de gas a Ucrania porque "tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para con nuestras contrapartes". Señaló que aunque Kiev calificó a Moscú de "agresor", no se negó a recibir el pago por el tránsito.

https://noticiaslatam.lat/20240806/las-ffaa-rusas-frustran-un-intento-de-las-tropas-ucranianas-de-infiltrarse-en-territorio-ruso-1156655593.html

https://noticiaslatam.lat/20240205/la-resistencia-de-la-economia-rusa-a-las-sanciones-deja-atonitos-a-los-que-presagiaban-su-declive-1147999361.html

ucrania

kursk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, ucrania, 🌍 europa, bloomberg, gas, kursk, combustible