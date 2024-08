https://noticiaslatam.lat/20240806/un-nadador-britanico-denuncia-que-deportistas-hallan-gusanos-en-la-comida-de-la-villa-olimpica-1156660517.html

Un nadador británico denuncia que deportistas hallan gusanos en la comida de la Villa Olímpica

La comida ofrecida para los deportistas en la Villa Olímpica de Francia puede contener gusanos, reveló al medio 'Daily Mail' el nadador británico Adam Peaty... 06.08.2024, Sputnik Mundo

"La nutrición no es lo bastante buena. (...) No había suficientes opciones de proteínas, había largas colas, hay que esperar 30 minutos para comer porque no hay un sistema de colas. Quiero comer carne, la necesito para competir, y eso es lo que como en casa, así que ¿por qué debería cambiar algo? También me gusta el pescado, pero la gente encuentra gusanos en él", compartió.Peaty se une al creciente número de atletas que se quejan de las condiciones de la Villa Olímpica de París.Anteriormente, el medallista de oro italiano Thomas Ceccon fue incluso visto durmiendo la siesta en un parque de París, porque no le gustan las condiciones de vida de los atletas en la Villa Olímpica, escribe el medio.Adam Peaty, de 29 años, era considerado como uno de los principales aspirantes a la medalla de oro para el Reino Unido en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero solo terminó segundo en los 100 metros braza. En una entrevista posterior admitió que había estado luchando contra un dolor de garganta, y al día siguiente dio positivo por COVID-19.

