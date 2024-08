https://noticiaslatam.lat/20240806/el-sistema-economico-de-ucrania-por-que-sigue-a-flote-y-cuando-colapsara-1156620748.html

El sistema económico de Ucrania: ¿Por qué sigue a flote y cuándo colapsará?

06.08.2024

¿Cómo se ha podido evitar hasta ahora que la economía se hunda, y cuándo podría producirse un colapso?En muchos aspectos, la retaguardia de Ucrania la proporcionan los Estados occidentales — sin su ayuda, Kiev difícilmente podría resistir el enfrentamiento con Rusia durante tanto tiempo. Pero el hecho de que los países occidentales se conviertan en la retaguardia, además de sostenibilidad económica, también tiene efectos secundarios en forma de fatiga para ellos por las dificultades de financiación y la falta de un plan claro. Especialmente teniendo en cuenta que esta crisis se produjo hace un año.Pasando de ser una 'start-up' a ser un lastreHasta 2022, Ucrania fue de interés para EEUU y la UE principalmente como espacio para la colonización y la obtención de beneficios mediante el intercambio no equivalente, las tramas de corrupción y la extracción de recursos humanos. Tras el comienzo de la operación militar especial en febrero de 2022, este interés siguió vigente, pero Ucrania también se convirtió en un proyecto empresarial o start-up, cuyo objetivo era infligir varias derrotas militares a Rusia, lo que junto con las sanciones que generarían problemas económicos y provocarían el descontento social, sumiría a Rusia en un estado de agitación con pérdida de la voluntad de vencer.La guerra con Rusia se veía como un proyecto a corto plazo que duraría entre 1,5 y 2 años, con un retorno garantizado de la inversión en Ucrania, pero no por esta última, sino por Rusia en forma de contribuciones a los países occidentales que apoyaban a Ucrania y de reparaciones a la propia Ucrania.Con este fin, se asignaron fondos a Kiev para estabilizar sus finanzas públicas y su economía. Los éxitos militares situativos de las FFAA ucranianas, que fueron posibles a una concurrencia de circunstancias, volvieron locos tanto a los dirigentes de Kiev como a sus colegas extranjeros que creían que Rusia, que no se había rendido en 2022, podría ser aplastada en 2023 en una contraofensiva.El fracaso de la contraofensiva marcó la transición del conflicto a una fase prolongada, una guerra de desgaste, y desplazó a Ucrania de la categoría de prometedoras empresas incipientes a la de proyectos empresariales fallidos, cuyas inversiones no pueden amortizarse.No obstante, Occidente empezó a recortar gastos. La UE fue la primera en hacerlo, en agosto del 2023 decidió reducir de 1.500 millones de euros mensuales a 1.000 millones el importe de la financiación mensual de Ucrania a partir de enero de 2024. Procesos similares tuvieron lugar en Estados Unidos, donde al final, tras meses de retrasos, la financiación mensual de Ucrania se redujo a 1.000 millones de dólares.Sin embargo, los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) no se revisaron en 2023-2024. Ya en 2022, el FMI decidió un programa cuatrienal de financiación para Ucrania de 15.600 millones de dólares, lo que supone 325 millones al mes. El BM reservó inicialmente 4.000 millones de dólares para las necesidades de Ucrania, de los cuales 1.500 millones se asignaron en el junio de 2022. Todas las demás fuentes de financiación para Ucrania deben reconocerse como esporádicas y, por tanto, poco fiables.Las necesidades de financiación de Ucrania han cambiado a lo largo de los años. Mientras que en 2022 Kiev solicitaba 5.000 millones de dólares mensuales (60.000 millones al año), a principios de 2024 la necesidad de financiación externa se había reducido a 3.500 millones de dólares (42.000 millones al año), Kiev tuvo que recortar gastos incluso antes de la crisis "presupuestaria" de agosto de 2023.En la primera mitad de 2024, la crisis alcanzó un nuevo nivel. La solicitud de financiación exterior se redujo de 42.000 a 37.000 millones de dólares, es decir, de 3.500 a 3.000 millones de dólares cada mes, debido a los problemas con la financiación exterior.Todo esto ocurrió en el contexto de la reestructuración de la deuda externa, que alivió la carga de la deuda de Ucrania, que, sin embargo, ha aumentado un 36,1% desde 2021, hasta el actual 79,4% del PIB. Y, obviamente, la deuda no hará más que crecer.Gastos e ingresosA pesar del intento de equilibrar el gasto interno con la financiación externa, la necesidad de dinero adicional no desaparece. En 2022-2023, la mitad de los gastos del presupuesto estatal y del 80% al 100% de los impuestos y tasas recaudados en el país se destinaron a financiar el conflicto armado. En comparación, en 2024 solo el 70% de los gastos del presupuesto estatal se destinarán a estos fines. Al mismo tiempo, la mitad de todo el dinero del presupuesto tiene un origen externo.En la versión original del presupuesto estatal para 2024, se asignaron 1,685 billones de grivnas (46.000 millones de dólares con un déficit presupuestario estatal de 42.000 millones de dólares) para el Ejército, mientras que en 2023 se gastaron 1,9 billones de grivnas para los mismos fines. Tomando la parte de los gastos militares como porcentaje del PIB, en el pico de los gastos militares Kiev destinó el 26% del PIB al conflicto con Rusia.Pero a mediados de julio de 2024, los representantes de las autoridades de Kiev comenzaron a hablar de la necesidad de encontrar 10.000 millones de dólares adicionales para hacer frente a Rusia, lo que significa que, al parecer, a finales de 2024 se habrá superado el pico de gastos militares de 2023. Al mismo tiempo, este dinero debe ser buscado en fuentes internas, dado que no será proporcionado desde el exterior. Para ello, hay que recurrir a diversos métodos.Por ahora están logrando equilibrar el debe y el haber, como demuestran las estadísticas del Ministerio de Hacienda sobre la recaudación de impuestos en el periodo enero-junio de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.En comparación con el año anterior, en 2024 se produce un aumento significativo de los ingresos presupuestarios en casi todas las partidas. Este crecimiento indica los procesos de recuperación de la economía ucraniana.Sin embargo, estructuralmente ha cambiado mucho. El 40% de los ingresos presupuestarios del Estado procedían del impuesto sobre el valor añadido IVA (tanto de los bienes importados como de los producidos en el país), el 15% del impuesto de sociedades, el 11% de los ingresos procedentes de los impuestos especiales y del impuesto sobre la renta de las personas físicas junto con la exacción militar. Esta estructura de los ingresos fiscales es muy poco fiable, ya que depende en gran medida de la renta personal, que determina el volumen de consumo cubierto por las importaciones.Por ello, la financiación exterior es fundamental para las autoridades de Kiev, pues sin ello se derrumbarían de golpe varias partidas de ingresos extremadamente sensibles: el IVA (impuesto indirecto sobre el consumo), el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la exacción militar, los derechos de aduana y los impuestos especiales. Precisamente, los tipos de estos impuestos tienen previsto aumentar las autoridades ucranianas.Sin embargo, cada vez será más difícil recaudar impuestos por razones fundamentales.En primer lugar, la destrucción de la generación de derivación y el agravamiento de la crisis del sector energético, que hace que la electricidad no solo sea muy cara, sino que a menudo no esté disponible físicamente, lo que obliga a empresas y ciudadanos a gastar más dinero en pagar las facturas e importar electricidad de la UE.En segundo lugar, el descenso de la actividad económica debido al endurecimiento de la legislación sobre movilización, que provoca despidos masivos de hombres y, de hecho, la necesidad de reservar dinero para poder evadir la movilización.En tercer lugar, la crisis de la industria y la agricultura. Tan pronto como se restablecieron las exportaciones por mar, la producción agrícola se vio reducida por la anormal ola de calor, y la recuperación de la metalurgia se vio obstaculizada por la movilización.¿Sucederá un colapso económico?En este contexto, cualquier gasto adicional para Kiev, como la necesidad de pagar a los acreedores externos 500 millones de dólares al año en concepto de intereses, constituye un grave problema. Cada vez es más difícil conciliar el debe y el haber, sobre todo porque la situación en el interior del país no mejora. Sin embargo, todavía es posible conciliar, y el ritmo de gasto de las reservas de oro lo demuestra.La cuestión crucial para las autoridades de Ucrania es la suficiencia y el ritmo de la financiación exterior, de la que depende literalmente todo, desde los impuestos indirectos hasta el pago de los soldados. Hasta ahora, Occidente ha asignado dinero, aunque en cantidades menores de las que Kiev desearía. Pero el volumen de financiación se está reduciendo, y es difícil compensarlo con fuentes internas, que tampoco son infinitas.Convertir a Occidente en la retaguardia de Ucrania le permitió mantenerse en el conflicto armado con Rusia durante dos años y medio, pero hizo al país extremadamente dependiente de la voluntad de Occidente, que ya no es colectivo. Occidente tiene en sus manos la herramienta de influencia económica sobre las autoridades de Kiev y comenzó a utilizar activamente esta ventaja tras el fracaso de la contraofensiva, que convirtió las inversiones en Ucrania en inversiones irrecuperables.De hecho, asistimos a una desubvención gradual de Ucrania, pero este proceso tiene lugar a un ritmo conveniente para Occidente. Rusia puede acelerar el proceso infligiendo sensibles derrotas militares a Ucrania y elevando el costo de su mantenimiento. Sin embargo, corresponderá a Bruselas y Washington decidir si asignan dinero a Kiev o no.Pero no hay que esperar el colapso económico de Ucrania: sus autoridades son muy ingeniosas a la hora de encontrar fuentes de financiación adicionales para cubrir las necesidades inmediatas, y nadie conoce el margen de seguridad (de la economía sumergida). Las autoridades ucranianas podrán exprimir hasta el último céntimo de sus ciudadanos en condiciones de guerra, pero independientemente del resultado del conflicto, esta retirada, junto con la impotencia intelectual y operativa de los funcionarios ucranianos, agravada por una forma grave de cleptomanía, garantizará a los ucranianos una vida en ruinas una vez concluida la paz.

