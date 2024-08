https://noticiaslatam.lat/20240805/nos-crecen-los-cementerios-no-los-ninos-expertos-ucranianos-sobre-la-necesidad-de-paz-con-rusia-1156629242.html

"Nos crecen los cementerios, no los niños": expertos ucranianos, sobre la necesidad de paz con Rusia

El tecnólogo político ucraniano Andréi Zolotariov cree que las conversaciones sobre el referéndum relativo a la posible concesión de territorios son una forma de las autoridades ucranianas de "cubrirse el trasero". Afirmó que las próximas decisiones "resultarán ser una gran decepción para aquellos que esperaban un retorno a las fronteras de 1991, por no decir más, depresión". Añadió que la depresión a veces se convierte en agresión.Al mismo tiempo, el experto subrayó que la Constitución ucraniana prohíbe celebrar un referéndum sobre cuestiones relativas a la integridad territorial del Estado, pero la cuestión puede plantearse de tal modo que no se refiera directamente al territorio. Según él, la Constitución fue "convertida en un rollo de papel higiénico".Zolotariov indicó que Ucrania está esperando el resultado de las elecciones estadounidenses. De acuerdo con el analista, en medio de las pérdidas en el frente, las autoridades ucranianas piensan en cómo sobrevivir hasta las elecciones estadounidenses de noviembre, que podrían resultar catastróficas para Kiev.El experto enfatizó que el Kremlin no quiere sentarse a la mesa de negociaciones con el "presidente expirado" Zelenski, y la Rada Suprema (Parlamento) perderá sus poderes para entonces, por lo que no se puede descartar la opción de las elecciones en Ucrania, aunque ahora es imposible celebrarlas de acuerdo con la ley.Por su parte, el exmiembro de la Rada Suprema (participante en "operación antiterrorista" en Donbás e incluido en la lista de terroristas en Rusia) Igor Mosichuk, calificó de "engaño cínico" la declaración de Zelenski sobre la posible paz."Zelenski representa al partido de la guerra, no quiere la paz. No hay plan de paz para noviembre, como él dice. Esto es una mentira. ¿Por qué? Porque simplemente para noviembre están esperando los resultados de las elecciones en EEUU", destacó.Mosichuk también subrayó que "de nuevo él [Zelenski] está mintiendo" porque la Constitución ucraniana prohíbe celebrar un referéndum sobre la integridad territorial del país. Los que ahora hablan de paz todos los días en este "partido de la guerra" no quieren ninguna paz, es más, se está preparando una nueva contraofensiva, aunque las Fuerzas ucranianas no están en las mejores condiciones en este momento, recalcó.Agregó que lo principal para cualquier patriota ucraniano ahora debería ser detener la guerra, porque "no solo está amenazado el Estado, está amenazada toda la nación [la existencia]".Si se alcanza un alto el fuego, seguirá siendo una guerra aplazada, afirmó el oficial de las FFAA de Ucrania, Alexandr Vorobéi en un canal de YouTube. El militar ucraniano no cree que pueda haber una tregua buena para Ucrania en términos de condiciones.A finales de julio, Zelenski afirmó al periódico francés Le Monde que la cuestión de ceder territorios es "muy, muy difícil" para Kiev, pero posible, "para que esto ocurra, el pueblo ucraniano debe quererlo". Esto se debe a que la situación en el frente no sea favorable para Kiev.Al mismo tiempo, agregó que no puede haber ni habrá concesiones territoriales en los cuatro territorios reunificados con Rusia —regiones de Jersón y Zaporozhie, repúblicas populares de Donetsk y Lugansk—".

