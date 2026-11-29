Con ello, ya son más de 60 compañías, accionistas y proveedores sancionados por la Administración encabezada por el presidente Javier Milei.Esto se da poco después de que el Tribunal del Mar rechazara el pedido de la nación sudamericana para frenar el proyecto petrolero en islas Malvinas.
El Gobierno argentino dio a conocer las nuevas disposiciones contra Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident, Harel Mutual Funds, Ayalon Mutual Funds y Pasternak Shoham Equity, por su participación accionaria en Navitas Petroleum, ligada a la explotación hidrocarburífera no autorizada en el archipiélago.
"El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales", refirieron las autoridades del país sudamericano en un comunicado.
Con ello, ya son más de 60 compañías, accionistas y proveedores sancionados por la Administración encabezada por el presidente Javier Milei.