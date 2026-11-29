Miss Universo 2026, la COP31 y la luna llena de noviembre, entre las fotografías de la semana
Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, celebra su victoria en Miss Universo durante la 75.ª edición del certamen, celebrado en San Juan, Puerto Rico.
Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, celebra su victoria en Miss Universo durante la 75.ª edición del certamen, celebrado en San Juan, Puerto Rico.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene en el escenario durante un mitin electoral del Partido Popular previo a las elecciones generales, en Valencia, España.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene en el escenario durante un mitin electoral del Partido Popular previo a las elecciones generales, en Valencia, España.
Una novia de 22 años sostiene un ramo de flores dentro del automóvil nupcial, cerca de edificios destruidos por los bombardeos israelíes, mientras se dirige a la sesión fotográfica de su boda en la ciudad de Gaza.
Una novia de 22 años sostiene un ramo de flores dentro del automóvil nupcial, cerca de edificios destruidos por los bombardeos israelíes, mientras se dirige a la sesión fotográfica de su boda en la ciudad de Gaza.
Personas reciben el tren de Ded Moroz (personaje tradicional del invierno y el Año Nuevo en la cultura eslava, su nombre se traduce como "Abuelo del Frío") en la estación de ferrocarril de la ciudad de Novosibirsk, Rusia.
Es un convoy turístico festivo que recorre distintas ciudades de Rusia con programas especiales de Año Nuevo. En 2026, el tren inició su sexto viaje, que se desarrolla del 8 de noviembre al 10 de enero de 2027. Durante este recorrido visitará 65 ciudades y recorrerá más de 24.000 kilómetros.
Los pasajeros pueden disfrutar de un programa de animación, espectáculos y diversas actividades interactivas.
Personas reciben el tren de Ded Moroz (personaje tradicional del invierno y el Año Nuevo en la cultura eslava, su nombre se traduce como "Abuelo del Frío") en la estación de ferrocarril de la ciudad de Novosibirsk, Rusia.
Es un convoy turístico festivo que recorre distintas ciudades de Rusia con programas especiales de Año Nuevo. En 2026, el tren inició su sexto viaje, que se desarrolla del 8 de noviembre al 10 de enero de 2027. Durante este recorrido visitará 65 ciudades y recorrerá más de 24.000 kilómetros.
Los pasajeros pueden disfrutar de un programa de animación, espectáculos y diversas actividades interactivas.
Los taikonautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto con el astronauta pakistaní Muhamad Zeeshan Alí, participan en una ceremonia de despedida antes de partir en la misión espacial Shenzhou-24 con destino a la estación espacial Tiangong de China, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la provincia de Gansu, China.
Los taikonautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi, junto con el astronauta pakistaní Muhamad Zeeshan Alí, participan en una ceremonia de despedida antes de partir en la misión espacial Shenzhou-24 con destino a la estación espacial Tiangong de China, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la provincia de Gansu, China.
Una persona protesta durante la sesión plenaria de clausura de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía.
Una persona protesta durante la sesión plenaria de clausura de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía.
El agricultor indio Yaseen Dar recolecta tallos de loto, conocidos localmente como nadru, en el lago Anchar, la ciudad de Srinagar, la región de Cachemira india.
El agricultor indio Yaseen Dar recolecta tallos de loto, conocidos localmente como nadru, en el lago Anchar, la ciudad de Srinagar, la región de Cachemira india.
Las personas sueltan linternas volantes durante el festival Yi Peng, una antigua tradición del pueblo Lanna del norte de Tailandia en la que se elevan farolillos como ofrenda a Buda y símbolo de la liberación de las desgracias, en la provincia de Chiang Mai, Tailandia.
Las personas sueltan linternas volantes durante el festival Yi Peng, una antigua tradición del pueblo Lanna del norte de Tailandia en la que se elevan farolillos como ofrenda a Buda y símbolo de la liberación de las desgracias, en la provincia de Chiang Mai, Tailandia.
Un hombre cruza el puente colgante recién construido junto a unas viviendas dañadas por las mortíferas inundaciones repentinas, durante una mañana con niebla en el distrito de Nuwakot, Nepal.
Un hombre cruza el puente colgante recién construido junto a unas viviendas dañadas por las mortíferas inundaciones repentinas, durante una mañana con niebla en el distrito de Nuwakot, Nepal.
Residentes visitan un cementerio dañado en su municipalidad de Nabatieh al-Fawqa, en el sur del Líbano, mientras inspeccionan sus viviendas y recuperan sus pertenencias con motivo de la celebración del Día de la Independencia del Líbano, que se celebra el 22 de noviembre.
Residentes visitan un cementerio dañado en su municipalidad de Nabatieh al-Fawqa, en el sur del Líbano, mientras inspeccionan sus viviendas y recuperan sus pertenencias con motivo de la celebración del Día de la Independencia del Líbano, que se celebra el 22 de noviembre.
Un vehículo quemado permanece en el lugar donde un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos volcó y se incendió en una importante vía de circunvalación de El Cairo, Egipto.
Un vehículo quemado permanece en el lugar donde un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos volcó y se incendió en una importante vía de circunvalación de El Cairo, Egipto.
Celebración del cumpleaños de la morsa Misha con motivo del Día Mundial de la Morsa, en el Acuario de Primorie, en la ciudad rusa de Vladivostok.
Celebración del cumpleaños de la morsa Misha con motivo del Día Mundial de la Morsa, en el Acuario de Primorie, en la ciudad rusa de Vladivostok.
La luna llena, conocida como Luna del Castor, aparece detrás de la iglesia de San Jorge, en la colina de Licabeto, en Atenas, Grecia, el 24 de noviembre.
La luna llena, conocida como Luna del Castor, aparece detrás de la iglesia de San Jorge, en la colina de Licabeto, en Atenas, Grecia, el 24 de noviembre.
Una imagen tomada con un dron muestra una vivienda destruida por una tormenta acompañada de fuertes vientos y lluvias en Tupancireta, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil.
Una imagen tomada con un dron muestra una vivienda destruida por una tormenta acompañada de fuertes vientos y lluvias en Tupancireta, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil.
Un artista sobre zancos actúa durante la inauguración del mercado navideño en la plaza Gendarmenmarkt, en Berlín, Alemania.
Un artista sobre zancos actúa durante la inauguración del mercado navideño en la plaza Gendarmenmarkt, en Berlín, Alemania.
La Policía observa cómo los vecinos retiran una columna de hormigón utilizada como barricada por trabajadores del sector textil durante una protesta en la que reclamaban salarios más altos, en Gazipur, a las afueras de Daca, Bangladés.
La Policía observa cómo los vecinos retiran una columna de hormigón utilizada como barricada por trabajadores del sector textil durante una protesta en la que reclamaban salarios más altos, en Gazipur, a las afueras de Daca, Bangladés.