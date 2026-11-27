En ese sentido, aseguró que la empresa de Elon Musk "usa una parte del espacio aéreo mexicano", lo cual, dijo, requiere autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La mandataria Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno se pondrá en contacto con las autoridades aeroespaciales estadounidenses para llegar a un acuerdo que permita a la compañía tecnológica SpaceX realizar sus lanzamientos en el golfo de México, sin que tenga que tirar sus desechos en aguas mexicanas.
En ese sentido, aseguró que la empresa de Elon Musk "usa una parte del espacio aéreo mexicano", lo cual, dijo, requiere autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
🇲🇽🇺🇸🛰 México buscará contacto con EEUU para abordar el tema de la "basura espacial" de SpaceX
🔎 La mandataria Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno se pondrá en contacto con las autoridades aeroespaciales estadounidenses para llegar a un acuerdo que permita a la compañía tecnológica SpaceX realizar sus lanzamientos en el golfo de México, sin que tenga que tirar sus desechos en aguas mexicanas.
🛰 En ese sentido, aseguró que la empresa de Elon Musk "usa una parte del espacio aéreo mexicano", lo cual, dijo, requiere autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.