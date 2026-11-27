Frente a ello, destacó la mandataria latinoamericana, indicó a la sociedad que extreme precauciones, como abrigarse adecuadamente. Asimismo, solicitó que se atiendan las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, otro factor que altera el tiempo en el territorio es el frente frío número ocho, mismo que fomentará que las bajas temperaturas sigan latentes en el norte, noreste, oriente y sureste.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió un mensaje para la población, esto ante el descenso de temperaturas y condiciones climáticas adversas que se presentan este 27 y 28 de noviembre en el país.
"Este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán (occidente). Las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país; se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua (norte)", escribió en redes sociales.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, otro factor que altera el tiempo en el territorio es el frente frío número ocho, mismo que fomentará que las bajas temperaturas sigan latentes en el norte, noreste, oriente y sureste.
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