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"Compromiso invariable": Paraguay ratifica su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas
"Compromiso invariable": Paraguay ratifica su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas
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Paraguay ratificó su respaldo al reclamo de soberanía de Buenos Aires sobre las islas Malvinas durante la visita del presidente Javier Milei a Asunción... 26.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-26T19:13+0000
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Ramírez reafirmó también el apoyo de su país a la candidatura del argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."En el ámbito multilateral Paraguay ha ratificado, como lo hizo desde el inicio, el apoyo a la candidatura del ciudadano argentino Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU, reafirmando nuestra voluntad de que el próximo secretario general, después de 40 años, le corresponde a nuestro hemisferio y particularmente a América Latina", declaró.Anteriormente, el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a Asunción y fue recibido por su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, en el Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo. La ceremonia oficial incluyó una ofrenda floral, honores militares y la entonación de los himnos nacionales, informan desde la Oficina Presidencial argentina en X.
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"Compromiso invariable": Paraguay ratifica su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas
Paraguay ratificó su respaldo al reclamo de soberanía de Buenos Aires sobre las islas Malvinas durante la visita del presidente Javier Milei a Asunción, declaró el canciller Rubén Ramírez. El apoyo se produce en medio de nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido por los proyectos de explotación petrolera en aguas cercanas al archipiélago.
"Paraguay es un país que respalda plenamente los derechos de la República Argentina sobre las islas Malvinas y, en ese contexto, nuestro compromiso sigue permanente e invariable", aseguró el canciller en una comparecencia junto a su homólogo argentino, Pablo Quirno.
Ramírez reafirmó también el apoyo de su país a la candidatura del argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"En el ámbito multilateral Paraguay ha ratificado, como lo hizo desde el inicio, el apoyo a la candidatura del ciudadano argentino Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU, reafirmando nuestra voluntad de que el próximo secretario general, después de 40 años, le corresponde a nuestro hemisferio y particularmente a América Latina", declaró.
Anteriormente, el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a Asunción y fue recibido por su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, en el Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo. La ceremonia oficial incluyó una ofrenda floral, honores militares y la entonación de los himnos nacionales, informan desde la Oficina Presidencial argentina en X.