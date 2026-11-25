Washington analiza subir aranceles a estos dos productos de Brasil
© Sputnik / Pavel LisitsynAzúcar (imagen referencial)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Síguenos en
EEUU informó que evalúa aplicar recargos aduaneros al azúcar y a las aeronaves terminadas procedentes del gigante sudamericano, con el propósito de presionar a Brasilia para que retome las negociaciones bilaterales tras acusarla de mantener "prácticas comerciales perjudiciales", explicó el representante comercial de Washington, Jamieson Greer.
"La imposición de un arancel específico adicional a las importaciones de azúcar procedentes de Brasil, así como de un arancel adicional del 10% a las exportaciones de aeronaves terminadas desde dicho país, tiene como objetivo propiciar que Brasil se siente a negociar", señaló el funcionario.
Esta iniciativa ampliaría el alcance de las sanciones vigentes desde julio bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de EEUU, mediante las cuales se aplica un impuesto del 25% a diversos bienes provenientes de la nación sudamericana.
Para evaluar la implementación definitiva de estas tarifas, Washington abrió un periodo de consultas públicas que se extenderá hasta el 7 de diciembre.
Para evaluar la implementación definitiva de estas tarifas, Washington abrió un periodo de consultas públicas que se extenderá hasta el 7 de diciembre.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).