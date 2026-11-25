Este nuevo modelo tiene como finalidad superar las dificultades que enfrentan los sistemas astronómicos de inteligencia artificial cuando deben interpretar observaciones astronómicas reales a partir de datos generados mediante computadoras, según se explica en un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal.De algún modo, indica la investigación, el nuevo sistema que se desarrolla en Brasil "compensará las diferencias entre los datos artificiales y los captados por los telescopios", es decir, habrá una mayor coincidencia entre lo que genera la IA y lo que sucede en la realidad mediante la observación científica. La investigación es financiada con dinero público por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo y permitirá también optimizar el uso de los telescopios, instrumentos que, en muchos casos, suelen ser limitados en los procesos de investigación en varios países. El estudio también añade que "la astrofísica y la cosmología modernas se basan cada vez más en simulaciones y análisis que combinan datos de distintos estudios". Sin embargo, indica, "las diferencias en la instrumentación, la calibración y la modelización provocan desajustes en la distribución entre los conjuntos de datos simulados y los observados". Los cuerpos celestes que distingue este nuevo modelo son estrellas, galaxias, cuásares con bajo desplazamiento al rojo (no muy distantes) y cuásares con alto desplazamiento al rojo (muy distantes).
Investigadores del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo (USP) elaboran un novedoso método que permitiría, mediante el uso de la inteligencia artificial, identificar con mayor rapidez y precisión estrellas, galaxias y cuásares en el espacio exterior.
Este nuevo modelo tiene como finalidad superar las dificultades que enfrentan los sistemas astronómicos de inteligencia artificial cuando deben interpretar observaciones astronómicas reales a partir de datos generados mediante computadoras, según se explica en un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal.
De algún modo, indica la investigación, el nuevo sistema que se desarrolla en Brasil "compensará las diferencias entre los datos artificiales y los captados por los telescopios", es decir, habrá una mayor coincidencia entre lo que genera la IA y lo que sucede en la realidad mediante la observación científica.
La investigación es financiada con dinero público por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo y permitirá también optimizar el uso de los telescopios, instrumentos que, en muchos casos, suelen ser limitados en los procesos de investigación en varios países.
"En los grandes estudios astronómicos, manejamos volúmenes de datos cada vez mayores. La inteligencia artificial nos permite clasificar objetos de forma mucho más rápida y fiable. El objetivo es generar catálogos que sirvan de guía para las observaciones posteriores, realizadas con instrumentos especializados", asegura Daniel López Cano, uno de los líderes de este nuevo proyecto.
El estudio también añade que "la astrofísica y la cosmología modernas se basan cada vez más en simulaciones y análisis que combinan datos de distintos estudios". Sin embargo, indica, "las diferencias en la instrumentación, la calibración y la modelización provocan desajustes en la distribución entre los conjuntos de datos simulados y los observados".
Los cuerpos celestes que distingue este nuevo modelo son estrellas, galaxias, cuásares con bajo desplazamiento al rojo (no muy distantes) y cuásares con alto desplazamiento al rojo (muy distantes).
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