"El objetivo es instalar en México uno de estos hospitales y, a partir de ahí, seguir colaborando. La segunda es que buscamos mayor cooperación en la formación y en la investigación científica", explicó la mandataria en conferencia de prensa.Un día antes, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, pidió al ministro de Comercio de China, Wang Wentao, reducir el desequilibrio comercial que tiene México con el gigante asiático.También aseguró que las autoridades chinas deben acelerar protocolos que, según el funcionario mexicano, llevan estancados más de una década. Estos cambios, dijo, permitirán la exportación de aguacate, limón, carne bovina, carne porcina, sorgo y varios acuáticos procesados al mercado chino.
La instalación de un hospital inteligente y el intercambio de médicos son los aspectos que se abordaron durante la reunión bilateral con el Gobierno de Xi Jinping durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2026 (APEC), que se realizó la semana pasada en la ciudad de Shenzhen, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
"El objetivo es instalar en México uno de estos hospitales y, a partir de ahí, seguir colaborando. La segunda es que buscamos mayor cooperación en la formación y en la investigación científica", explicó la mandataria en conferencia de prensa.
Un día antes, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, pidió al ministro de Comercio de China, Wang Wentao, reducir el desequilibrio comercial que tiene México con el gigante asiático.
🇲🇽🤝🇨🇳 Sheinbaum revela los dos acuerdos de cooperación a los que llegó con China
🏥 La instalación de un hospital inteligente y el intercambio de médicos y científicos son los dos aspectos que se abordaron durante la reunión bilateral con el Gobierno de Xi Jinping durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2026 (APEC), que se realizó la semana pasada en la ciudad de Shenzhen, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
🗣 "El objetivo es instalar en México uno de estos hospitales y, a partir de ahí, seguir colaborando. La segunda es que buscamos mayor cooperación en la formación y en la investigación científica", explicó la mandataria en conferencia de prensa.
"Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones", detalló Ebrard durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, realizada en Pekín.
También aseguró que las autoridades chinas deben acelerar protocolos que, según el funcionario mexicano, llevan estancados más de una década. Estos cambios, dijo, permitirán la exportación de aguacate, limón, carne bovina, carne porcina, sorgo y varios acuáticos procesados al mercado chino.
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