La explosión destruyó la gobernación local (la Gobernación del Meta) y otros edificios alrededor, dejando al menos 20 personas heridas, entre ellos algunos funcionarios locales."¡No vamos a retroceder en nuestra lucha contra el narcoterrorismo!", advirtió De la Espriella, un duro crítico de la política de diálogo con los grupos criminales y paramilitares, impulsada por su antecesor Gustavo Petro.
El mandatario Abelardo de la Espriella visitó a algunas de las víctimas de la explosión de un coche bomba ocurrida la noche del 23 de noviembre en la ciudad de Villavicencio (centro), un ataque que ha sido atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC lideradas por alias Antonio Medina.
La explosión destruyó la gobernación local (la Gobernación del Meta) y otros edificios alrededor, dejando al menos 20 personas heridas, entre ellos algunos funcionarios locales.
"¡No vamos a retroceder en nuestra lucha contra el narcoterrorismo!", advirtió De la Espriella, un duro crítico de la política de diálogo con los grupos criminales y paramilitares, impulsada por su antecesor Gustavo Petro.
🇨🇴🚨 "¡No vamos a retroceder!": publican video sobre víctimas de atentado terrorista en Colombia
💥 El mandatario Abelardo de la Espriella visitó a algunas de las víctimas de la explosión de un coche bomba ocurrida la noche del 23 de noviembre en la ciudad de Villavicencio (centro), un ataque que ha sido atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC lideradas por alias Antonio Medina.
📍 La explosión destruyó la gobernación local (la Gobernación del Meta) y otros edificios alrededor, dejando al menos 20 personas heridas, entre ellos algunos funcionarios locales.
"¡No vamos a retroceder en nuestra lucha contra el narcoterrorismo!", advirtió De la Espriella, un duro crítico de la política de diálogo con los grupos criminales y paramilitares, impulsada por su antecesor Gustavo Petro.