México hace una propuesta a China para "reducir la disparidad comercial"
🇲🇽🇨🇳 México hace una propuesta a China para "reducir la disparidad comercial" 💰 El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, pidió al ministro de Comercio de China, Wang Wentao, reducir el desequilibrio comercial que tiene México con el gigante asiático. 🗣 "Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones", detalló Ebrard durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, realizada en Pekín. 👉 También aseguró que las autoridades chinas deben acelerar protocolos que, según el funcionario mexicano, llevan estancados más de una década. Estos cambios, dijo, permitirán la exportación de aguacate, limón, carne bovina, carne porcina, sorgo y varios acuáticos procesados al mercado chino. 📦 De igual modo, Ebrard invitó a China a trasladar a territorio mexicano parte de su producción local que se exporta al país latinoamericano.— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 23, 2026
De igual modo, Ebrard invitó a China a trasladar a territorio mexicano parte de su producción local que se exporta al país latinoamericano.
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