A través de sus redes sociales, también acusó a EEUU de tratar de "destruir y/o reescribir las normas y pilares del derecho internacional", rechazando la igualdad soberana entre los Estados y aplicando a su conveniencia el doble rasero en materia de derechos humanos. Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio de un repunte de las tensiones entre La Habana y Washington en los últimos meses, con la Casa Blanca intensificando sus presiones sobre Cuba para exigir reformas políticas y económicas mediante nuevas sanciones y un bloqueo petrolero que ha agravado la situación económica y energética de la isla.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que Washington "intenta oficializar e imponer, por medio de la mentira y la extorsión, el caos, la barbarie, la injerencia, el intervencionismo y el uso de la fuerza militar, el abuso de su poderío económico sobre los más débiles y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales".
A través de sus redes sociales, también acusó a EEUU de tratar de "destruir y/o reescribir las normas y pilares del derecho internacional", rechazando la igualdad soberana entre los Estados y aplicando a su conveniencia el doble rasero en materia de derechos humanos.
"Pretenden suplantar el Derecho Internacional por la doctrina imperialista de la imposición de la paz a través de la fuerza", dijo Rodríguez.
Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio de un repunte de las tensiones entre La Habana y Washington en los últimos meses, con la Casa Blanca intensificando sus presiones sobre Cuba para exigir reformas políticas y económicas mediante nuevas sanciones y un bloqueo petrolero que ha agravado la situación económica y energética de la isla.
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