Eisenkot y Netanyahu retoman diálogo para formar gobierno en Israel
© AP Photo / Ohad ZwigenbergEl primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el centro, y los diputados Gadi Eisenkot, a la izquierda, y Avigdor Lieberman posan para una foto de grupo tras la ceremonia de toma de posesión de los diputados israelíes en la Knesset, el Parlamento de Israel, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026.
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Los partidos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su rival político Gadi Eisenkot reanudarán las negociaciones para intentar formar un nuevo gobierno, luego de que su último encuentro concluyera sin acuerdos.
Eisenkot —cuyo bloque cuenta con 48 de los 120 escaños del Parlamento— tiene hasta el 6 de diciembre para conseguir los apoyos necesarios y formar una coalición. Entre las opciones está una alianza con partidos ultraortodoxos, formaciones árabes o un gobierno de unidad nacional con el Likud de Netanyahu.
El primer ministro saliente impulsa un acuerdo que contemple alternar el liderazgo del gobierno, pero Eisenkot rechaza compartir el cargo y encabezar un gobierno de unidad nacional.
El pasado 8 de noviembre, el líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, anunció que pretende formar un Gobierno de emergencia nacional tras recibir el mandato del presidente Isaac Herzog. Afirmó que tiene la intención de invitar a diversos partidos a integrarse en la coalición, incluido el Likud, de Netanyahu.
El líder también estableció como criterios el apoyo al carácter judío de Israel, al servicio militar obligatorio y al reconocimiento de Hamás como organización terrorista. Asimismo, abogó por evitar la realización de nuevas elecciones.
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