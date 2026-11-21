En su mensaje, el funcionario detalló que habrá una inversión de 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2030, y una aportación total de 50.750 millones de dólares hacia 2050.Esto "permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL (gas natural licuado), además de líquidos del gas natural, por más de 9.000 millones de dólares al año", ahondó Caputo.
El Gobierno del país sudamericano dio a conocer esta acción, que se realizará en Vaca Muerta (oeste), el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del territorio argentino.
"El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina", anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.
En su mensaje, el funcionario detalló que habrá una inversión de 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2030, y una aportación total de 50.750 millones de dólares hacia 2050.