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Chile alcanza récord nacional en trasplantes de órganos

Chile alcanza récord nacional en trasplantes de órganos

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Los procedimientos incluyen 58 trasplantes de corazón y 183 de hígado; las autoridades atribuyen el resultado al aumento de donaciones y al trabajo de los... 21.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-21T07:29+0000

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Chile contabilizó 602 cirugías de esta índole en lo que va de 2026, la cifra más alta desde el año 2000, informó el Ministerio de Salud en el marco del Día Nacional del Trasplante, que se conmemora el 22 de noviembre.El coordinador nacional de Trasplantes, José Luis Rojas, destacó que el país sudamericano superó por primera vez los 600 procedimientos antes de concluir noviembre y expresó expectativas de alcanzar una cifra mayor al cierre del año.Entre las intervenciones realizadas figuran 58 trasplantes de corazón, un máximo histórico, y 183 de hígado. Rojas también resaltó el trabajo del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción en materia de trasplantes cardíacos.Además, el balance sanitario reportó 205 donantes durante 2026. La ministra de Salud, May Chomali, agradeció a las familias que autorizaron la donación de órganos y reconoció que esta decisión ocurre en circunstancias especialmente difíciles.Otro avance corresponde al programa de trasplante renal cruzado vivo, que permite realizar procedimientos entre personas que necesitan un órgano y donantes que no son compatibles con sus familiares. Desde su implementación en 2023, se han concretado 24 intervenciones de este tipo.Pese al récord, el sistema mantiene a 2.177 personas en lista de espera. Ante esta situación, Chomali llamó a reflexionar sobre la posibilidad de salvar vidas mediante la donación de órganos y destacó la importancia de la decisión de las familias.La ministra también reconoció el trabajo de los equipos hospitalarios encargados de procurar y trasplantar los órganos, al señalar que el proceso requiere coordinación entre distintas áreas y rapidez para garantizar que los procedimientos puedan realizarse.Las autoridades sanitarias destacaron que los resultados de este año reflejan el papel de los donantes, sus familias y los profesionales de salud, aunque subrayaron que la demanda de órganos continúa siendo un desafío para el país.

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