El expresidente brasileño, quien fue trasladado a un hospital el 20 de noviembre, tuvo que ser movilizado a un área especializada tras presentar molestias estomacales.
"Jair Messias Bolsonaro se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de abdomen agudo obstructivo. Se han iniciado medidas clínicas tales como hidratación, mantenimiento del ayuno oral con soporte nutricional y colocación de una sonda gástrica", detalló en un comunicado el nosocomio donde es atendido.
De acuerdo con el parte médico, el exmandatario sudamericano se reporta estable y consciente.
"Hasta ahora, no hay previsión de alta hospitalaria", se lee en el documento.
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