Sostuvo que su Administración mantiene el "rumbo de la transformación" y que no traicionará la confianza del pueblo mexicano.Asimismo, convocó a los mexicanos a continuar por el camino del bienestar, el progreso y la justicia social. Durante su discurso, también recordó a figuras históricas como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país construye un modelo propio basado en su cultura y el talento de su población.
Sostuvo que su Administración mantiene el "rumbo de la transformación" y que no traicionará la confianza del pueblo mexicano.
"Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no quede la menor duda. Su presidenta tiene el rumbo claro, no vamos a traicionar porque nuestra lealtad está sellada con la dignidad de nuestro grandioso pueblo", declaró.