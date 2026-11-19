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México busca que SpaceX asuma la responsabilidad por los residuos encontrados en las costas del país
México busca que SpaceX asuma la responsabilidad por los residuos encontrados en las costas del país
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Tras la explosión del cohete Starship de SpaceX en la frontera entre EEUU y México, ocurrida durante el 15.º vuelo de prueba en Texas (sureste), comenzó a... 19.11.2026, Sputnik Mundo
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Debido a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pedirá a la empresa del multimillonario estadounidense Elon Musk que asuma la responsabilidad en el asunto. Además, la institución mencionó que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene vigilancia en la zona e inspectores de la dependencia se encuentran en Playa Bagdad para identificar la materia encontrada.La compañía del magnate pretendía realizar por primera vez la recuperación simultánea de las dos etapas del megacohete: el propulsor Super Heavy y la nave Starship. Ambas debían regresar a la base de lanzamiento en Starbase en Texas, pero el propulsor sufrió un problema.La entidad difundió diversas fotografías en las que se aprecian piezas de una placa esparcidas sobre la arena. Este no es un caso aislado; en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum externó que demandaría a la compañía SpaceX por la contaminación que sus cohetes provocan en playas mexicanas.
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México busca que SpaceX asuma la responsabilidad por los residuos encontrados en las costas del país
Tras la explosión del cohete Starship de SpaceX en la frontera entre EEUU y México, ocurrida durante el 15.º vuelo de prueba en Texas (sureste), comenzó a aparecer basura espacial en una de las costas de Tamaulipas (noreste).
Debido a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pedirá a la empresa del multimillonario estadounidense Elon Musk que asuma la responsabilidad en el asunto. Además, la institución mencionó que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene vigilancia en la zona e inspectores de la dependencia se encuentran en Playa Bagdad para identificar la materia encontrada.
La compañía del magnate pretendía realizar por primera vez la recuperación simultánea de las dos etapas del megacohete: el propulsor Super Heavy y la nave Starship. Ambas debían regresar a la base de lanzamiento en Starbase en Texas, pero el propulsor sufrió un problema.
La entidad difundió diversas fotografías en las que se aprecian piezas de una placa esparcidas sobre la arena. Este no es un caso aislado; en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum externó que demandaría a la compañía SpaceX por la contaminación que sus cohetes provocan en playas mexicanas.