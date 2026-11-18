De acuerdo con información oficial, el ataque se dio en cinco eventos separados: tres en una aldea conocida como Vallecitos (centro), uno en un campo de fútbol y otro más en la aldea Pacayales (centro).De acuerdo con la Policía Nacional, estos ataques se deben a peleas entre distintas células criminales. En este contexto, Honduras ha vivido durante años bajo la violencia generada por dichos grupos delictivos, los cuales se encargan del tráfico de drogas.
Edgar Barahona, portavoz de la Policía Nacional de Honduras, informó que, debido a ataques provenientes del crimen organizado, han fallecido alrededor de 12 personas, entre ellas mujeres y menores de edad. Los hechos ocurrieron en el municipio de Yorito (centro).
De acuerdo con información oficial, el ataque se dio en cinco eventos separados: tres en una aldea conocida como Vallecitos (centro), uno en un campo de fútbol y otro más en la aldea Pacayales (centro).
De acuerdo con la Policía Nacional, estos ataques se deben a peleas entre distintas células criminales. En este contexto, Honduras ha vivido durante años bajo la violencia generada por dichos grupos delictivos, los cuales se encargan del tráfico de drogas.
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