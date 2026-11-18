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"Un referente de cooperación": Putin destaca el papel de la enseñanza en la Universidad Ruso-China de Shenzhen | Video
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El presidente ruso, Vladímir Putin, dio un discurso en la Universidad MSU-BIT de Shenzhen (SMBU), a la que calificó como referente de la cooperación bilateral... 18.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-18T08:13+0000
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La institución combina las mejores tradiciones de la educación superior de ambos países y goza de reconocimiento internacional, subrayó Putin durante su visita a la primera universidad conjunta de Rusia y China.
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"Un referente de cooperación": Putin destaca el papel de la enseñanza en la Universidad Ruso-China de Shenzhen | Video
El presidente ruso, Vladímir Putin, dio un discurso en la Universidad MSU-BIT de Shenzhen (SMBU), a la que calificó como referente de la cooperación bilateral en el ámbito educativo.
La institución combina las mejores tradiciones de la educación superior de ambos países y goza de reconocimiento internacional, subrayó Putin durante su visita a la primera universidad conjunta de Rusia y China.
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