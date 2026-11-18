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EN VIVO: El presidente Vladímir Putin comienza su intervención en la cumbre del APEC
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en la 33.ª Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se lleva a cabo en la... 18.11.2026, Sputnik Mundo
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Putin tiene una apretada agenda de negocios en China que incluye la primera reunión trilateral con Xi Jinping, presidente de China, y Donald Trump, de EEUU, así como la visita al centro docente conjunto de la Universidad Estatal de Moscú y el Instituto Tecnológico de Pekín.
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EN VIVO: El presidente Vladímir Putin comienza su intervención en la cumbre del APEC
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en la 33.ª Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se lleva a cabo en la ciudad de Shenzhen, en China.
Putin tiene una apretada agenda de negocios en China que incluye la primera reunión trilateral con Xi Jinping, presidente de China, y Donald Trump, de EEUU, así como la visita al centro docente conjunto de la Universidad Estatal de Moscú y el Instituto Tecnológico de Pekín.