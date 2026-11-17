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Putin llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del APEC
Putin llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del APEC
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del APEC, donde se espera que se reúna con sus homólogos de EEUU y... 17.11.2026, Sputnik Mundo
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La presente edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) abordará temas clave como la apertura económica, la innovación y la cooperación internacional, con especial foco en el comercio, la economía digital, la inteligencia artificial y la resiliencia de las cadenas de suministro.El objetivo es alcanzar acuerdos concretos y avanzar en la cooperación entre las economías participantes.En el marco del evento, el jefe de Estado ruso tiene prevista una intensa agenda de actividades, que incluye la histórica reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EEUU.
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Putin llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
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Putin llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del APEC
19:12 GMT 17.11.2026 (actualizado: 19:30 GMT 17.11.2026)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del APEC, donde se espera que se reúna con sus homólogos de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, informa un corresponsal de Sputnik.
La presente edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) abordará temas clave como la apertura económica, la innovación y la cooperación internacional, con especial foco en el comercio, la economía digital, la inteligencia artificial y la resiliencia de las cadenas de suministro.
El objetivo es alcanzar acuerdos concretos y avanzar en la cooperación entre las economías participantes.
En el marco del evento, el jefe de Estado ruso tiene prevista una intensa agenda de actividades, que incluye la histórica reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EEUU.
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