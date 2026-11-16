Violeta Vázquez-Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades, señaló que dicha cifra equivale a la población total del Estado de México y atribuyó los resultados al incremento del ingreso laboral real y a la ampliación de los programas sociales, destacando además que en el mismo periodo la desigualdad disminuyó 3,4 puntos y la esperanza de vida pasó de 74,3 a 75,3 años.Por su parte, el coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales de México, Julio Berdegué, indicó que el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirma que la reducción regional de la pobreza en 2024 estuvo impulsada principalmente por México. Según detalló, el país concentró el 60% de la disminución de la pobreza regional y aportó el 49% de la caída en la pobreza extrema.
Un total de 17,3 millones de personas salieron de esa condición en el país norteamericano del 2018 al 2026, de acuerdo con el más reciente reporte de crecimiento económico del organismo internacional, que fue presentado durante la conferencia de prensa del Gobierno mexicano en Palacio Nacional.
Violeta Vázquez-Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades, señaló que dicha cifra equivale a la población total del Estado de México y atribuyó los resultados al incremento del ingreso laboral real y a la ampliación de los programas sociales, destacando además que en el mismo periodo la desigualdad disminuyó 3,4 puntos y la esperanza de vida pasó de 74,3 a 75,3 años.
Por su parte, el coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales de México, Julio Berdegué, indicó que el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirma que la reducción regional de la pobreza en 2024 estuvo impulsada principalmente por México.
Según detalló, el país concentró el 60% de la disminución de la pobreza regional y aportó el 49% de la caída en la pobreza extrema.
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