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Hay cuatro detenidos en el centro de México tras operativo contra el robo de combustible
Hay cuatro detenidos en el centro de México tras operativo contra el robo de combustible
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El Gabinete de Seguridad de México señaló en redes sociales que uno de los detenidos fue identificado como Jacobo "N", quien cuenta con una orden de... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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El operativo se llevó a cabo en el Estado de México (centro), en donde se emprendieron 10 cateos en cinco municipios.Las autoridades detallaron que estas acciones son el resultado de una investigación iniciada en 2025 contra una organización delictiva encabezada por Sergio "N", alias "Don Checo", quien fue detenido ese mismo año tras ser vinculado con el robo de hidrocarburos.
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Hay cuatro detenidos en el centro de México tras operativo contra el robo de combustible

04:00 GMT 16.11.2026
© AP Photo / Ginette RiquelmeUn guardia nacional patrulla el área afuera de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026, luego de que las autoridades informaran que el Ejército mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho
Un guardia nacional patrulla el área afuera de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026, luego de que las autoridades informaran que el Ejército mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
© AP Photo / Ginette Riquelme
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El Gabinete de Seguridad de México señaló en redes sociales que uno de los detenidos fue identificado como Jacobo "N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.
El operativo se llevó a cabo en el Estado de México (centro), en donde se emprendieron 10 cateos en cinco municipios.

"Durante las acciones se aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego, vehículos, equipos de cómputo, dinero en efectivo y aproximadamente 15.000 litros de gas LP", se informó.

Las autoridades detallaron que estas acciones son el resultado de una investigación iniciada en 2025 contra una organización delictiva encabezada por Sergio "N", alias "Don Checo", quien fue detenido ese mismo año tras ser vinculado con el robo de hidrocarburos.
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