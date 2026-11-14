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Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk
Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que informó al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre esta decisión. 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T01:00+0000
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De acuerdo con el político, ello se debe a sus elevados gastos en defensa y al significativo déficit presupuestario.Tusk explicó que Varsovia prioriza el gasto en el armamento de sus propias fuerzas y el fortalecimiento de su seguridad.
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Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk
El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que informó al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre esta decisión.
De acuerdo con el político,
ello se debe a sus elevados gastos en defensa y al significativo déficit presupuestario. Tusk explicó que Varsovia prioriza el gasto en el armamento de sus propias fuerzas y el fortalecimiento de su seguridad.
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