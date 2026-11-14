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Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk
Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que informó al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre esta decisión. 14.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el político, ello se debe a sus elevados gastos en defensa y al significativo déficit presupuestario.Tusk explicó que Varsovia prioriza el gasto en el armamento de sus propias fuerzas y el fortalecimiento de su seguridad.
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Polonia no financiará compras de armas de EEUU para Ucrania debido al déficit presupuestario: Tusk

01:00 GMT 14.11.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisDonald Tusk, el primer ministro polaco
Donald Tusk, el primer ministro polaco - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que informó al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre esta decisión.
De acuerdo con el político, ello se debe a sus elevados gastos en defensa y al significativo déficit presupuestario.

Tusk explicó que Varsovia prioriza el gasto en el armamento de sus propias fuerzas y el fortalecimiento de su seguridad.
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