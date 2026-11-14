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Esta región de la Amazonia brasileña declara emergencia por incendios forestales
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Con más de 5.000 focos de fuego devorando su territorio en pocos días, el estado amazónico de Pará (norte) declaró una emergencia ambiental de 120 días para... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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El decreto prohíbe el uso del fuego para limpiar pastizales y destina recursos adicionales a sofocar los focos activos y evitar que surjan nuevos, de acuerdo con información del gobierno estatal.Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) muestran la magnitud del problema: en lo que va de noviembre, Pará acumula algo más de 5.000 incendios, una cifra cercana a la que se contabilizó durante todo noviembre de 2025. En las últimas 48 horas, hubo casi 700 focos activos.El Niño, que eleva las temperaturas y reduce las lluvias, ha golpeado con fuerza a la Amazonía brasileña. En Pará, donde viven 8,7 millones de personas, la sequía es severa y la vegetación reseca favorece la propagación del fuego y amenaza a comunidades, bosques y actividades productivas.El humo ya ha alterado la vida en otras zonas de la región. A principios de octubre, Manaos (noroeste), la mayor ciudad de la Amazonía brasileña y capital del vecino estado de Amazonas, cerró sus escuelas por el riesgo que representaba para la salud el humo de los incendios en la selva que la rodea.La Amazonia es la mayor selva tropical del planeta y su conservación es clave para frenar el calentamiento global.
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Esta región de la Amazonia brasileña declara emergencia por incendios forestales
Con más de 5.000 focos de fuego devorando su territorio en pocos días, el estado amazónico de Pará (norte) declaró una emergencia ambiental de 120 días para frenar una ola de incendios impulsada por la sequía extrema de El Niño.
El decreto prohíbe el uso del fuego para limpiar pastizales y destina recursos adicionales a sofocar los focos activos y evitar que surjan nuevos, de acuerdo con información del gobierno estatal.
Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) muestran la magnitud del problema: en lo que va de noviembre, Pará acumula algo más de 5.000 incendios, una cifra cercana a la que se contabilizó durante todo noviembre de 2025. En las últimas 48 horas, hubo casi 700 focos activos.
3 de octubre 2024, 18:32 GMT
El Niño, que eleva las temperaturas y reduce las lluvias, ha golpeado con fuerza a la Amazonía brasileña. En Pará, donde viven 8,7 millones de personas, la sequía es severa y la vegetación reseca favorece la propagación del fuego y amenaza a comunidades, bosques y actividades productivas.
El humo ya ha alterado la vida en otras zonas de la región. A principios de octubre, Manaos (noroeste), la mayor ciudad de la Amazonía brasileña y capital del vecino estado de Amazonas, cerró sus escuelas por el riesgo que representaba para la salud el humo de los incendios en la selva que la rodea.
La Amazonia es la mayor selva tropical del planeta y su conservación es clave para frenar el calentamiento global.
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