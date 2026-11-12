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El SS United States, un icono de la navegación estadounidense, acaba en el fondo del mar: ¿por qué lo hundieron?
El SS United States, un icono de la navegación estadounidense, acaba en el fondo del mar: ¿por qué lo hundieron?
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Durante décadas fue uno de los grandes símbolos de la navegación de EEUU y llegó a ostentar el título de transatlántico más rápido del mundo. Ahora, el SS... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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El operativo comenzó el 11 de noviembre alrededor de las 13:00 (hora local), aunque el hundimiento resultó ser mucho más lento de lo esperado. Durante horas, buena parte del casco continuó por encima del agua. No fue hasta aproximadamente las 21:00 cuando el barco terminó de desaparecer bajo la superficie: primero se inclinó hacia babor y después se sumergió gradualmente.El portavoz del condado de Okaloosa, Nick Tomecek, atribuyó parte del retraso a la necesidad de llenar de agua los 128 depósitos de combustible y lubricantes para conseguir que el buque descendiera de manera uniforme.Un año de preparativos para convertirlo en arrecifeAntes de hundirlo, los especialistas tuvieron que retirar todos los materiales que pudieran suponer un riesgo para el entorno marino o para los futuros visitantes. Entre ellos figuraban restos de combustible, instalaciones eléctricas, cristales, conductos de ventilación y otros componentes no metálicos.Las dos grandes chimeneas del transatlántico, de unos 20 metros de altura, fueron desmontadas para incorporarlas a un museo dedicado a su historia. También se abrieron huecos en el casco y las cubiertas, se retiraron más de 400 ojos de buey y se crearon pasos entre las 12 cubiertas para facilitar el movimiento de la fauna marina por el interior del barco. No se utilizaron explosivos durante el proceso.Para sumergirlo, se recurrió a un sistema de inundación controlada de compartimentos con agua de mar, diseñado para garantizar un descenso progresivo y una posición estable en el lecho marino.El barco que hizo historia en el AtlánticoLa historia del SS United States comenzó en Virginia, donde fue construido entre 1950 y 1951 por más de 3.000 trabajadores. Su primer viaje tuvo lugar en 1952. Con 302 metros de longitud, era unos 33 metros más largo que el Titanic.En su travesía inaugural por el Atlántico, el transatlántico alcanzó una velocidad media de casi 41 millas por hora y estableció un récord mundial. Superó así en alrededor de 4,5 millas por hora la marca conseguida en 1938 por el británico Queen Mary. Ningún otro buque de pasajeros ha logrado batir posteriormente su registro.El barco pronto se convirtió en una referencia del lujo y la ingeniería naval estadounidense. Por sus instalaciones pasaron figuras de Hollywood como Grace Kelly y Elizabeth Taylor, además de los presidentes Harry Truman, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy. También viajó en él el monarca británico Eduardo VIII. En 1968, un joven Bill Clinton cruzó el Atlántico a bordo del transatlántico camino de Oxford.La experiencia de viaje incluía una oferta gastronómica de alto nivel, con caviar, pato asado y lengua ahumada entre los platos del menú. Pero la expansión de la aviación comercial cambió el panorama del transporte transatlántico. En 1969, el SS United States fue retirado del servicio y comenzó una larga etapa de inactividad en los muelles de Filadelfia.Durante décadas se barajaron distintas opciones para devolverle su antiguo esplendor, desde convertirlo en un hotel hasta adaptarlo para viajes de crucero. Ninguno de los proyectos llegó a materializarse y el histórico barco estuvo a punto de terminar en un desguace.Una segunda oportunidad bajo el aguaSu destino cambió cuando las autoridades del condado de Okaloosa, en Florida, decidieron adquirirlo para incorporarlo a un proyecto de arrecifes artificiales valorado en unos 13,5 millones de dólares. Warren Jones, representante de la organización SS United States Conservancy, que había viajado en el barco con su familia cuando era niño, recordó la larga campaña para salvarlo.El transatlántico quedará a unos 55 metros de profundidad, a aproximadamente 40 kilómetros de la costa de Destin. Su cubierta superior se encontrará entre 15 y 18 metros bajo el agua, lo que facilitará el acceso a buceadores con diferentes niveles de experiencia.Los responsables del proyecto confían en que el antiguo gigante del Atlántico se convierta en un nuevo foco de actividad turística y en un refugio para grandes especies marinas, como el atún, el marlín y el pez espada.El SS United States se incorporará al complejo Destin-Fort Walton Beach Artificial Reefs, que ya reúne más de 500 arrecifes artificiales y estructuras submarinas procedentes de barcos hundidos y construcciones de hormigón. Así, el buque que durante años representó el lujo de los viajes transatlánticos tendrá una nueva función: convertirse en parte del ecosistema marino del golfo de México.
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El SS United States, un icono de la navegación estadounidense, acaba en el fondo del mar: ¿por qué lo hundieron?

16:35 GMT 12.11.2026
© Foto : Inteligencia artificialEl SS United States acaba en el fondo del mar, imagen generada por IA
El SS United States acaba en el fondo del mar, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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Durante décadas fue uno de los grandes símbolos de la navegación de EEUU y llegó a ostentar el título de transatlántico más rápido del mundo. Ahora, el SS United States descansa en el fondo del golfo de México. El histórico buque fue hundido de forma deliberada para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo.
El operativo comenzó el 11 de noviembre alrededor de las 13:00 (hora local), aunque el hundimiento resultó ser mucho más lento de lo esperado. Durante horas, buena parte del casco continuó por encima del agua. No fue hasta aproximadamente las 21:00 cuando el barco terminó de desaparecer bajo la superficie: primero se inclinó hacia babor y después se sumergió gradualmente.
El portavoz del condado de Okaloosa, Nick Tomecek, atribuyó parte del retraso a la necesidad de llenar de agua los 128 depósitos de combustible y lubricantes para conseguir que el buque descendiera de manera uniforme.
"Es un barco enorme", comentó.

Un año de preparativos para convertirlo en arrecife

Antes de hundirlo, los especialistas tuvieron que retirar todos los materiales que pudieran suponer un riesgo para el entorno marino o para los futuros visitantes. Entre ellos figuraban restos de combustible, instalaciones eléctricas, cristales, conductos de ventilación y otros componentes no metálicos.
Las dos grandes chimeneas del transatlántico, de unos 20 metros de altura, fueron desmontadas para incorporarlas a un museo dedicado a su historia. También se abrieron huecos en el casco y las cubiertas, se retiraron más de 400 ojos de buey y se crearon pasos entre las 12 cubiertas para facilitar el movimiento de la fauna marina por el interior del barco. No se utilizaron explosivos durante el proceso.
Para sumergirlo, se recurrió a un sistema de inundación controlada de compartimentos con agua de mar, diseñado para garantizar un descenso progresivo y una posición estable en el lecho marino.
© AP Photo / Gerald Herbert

Barcos se reúnen a una distancia segura del SS United States mientras los espectadores observan cómo el histórico transatlántico es hundido intencionalmente en el golfo de México frente a la costa de Florida para crear el arrecife artificial más grande del mundo, 11 de noviembre de 2026.

Barcos se reúnen a una distancia segura del SS United States mientras los espectadores observan cómo el histórico transatlántico es hundido intencionalmente en el golfo de México frente a la costa de Florida para crear el arrecife artificial más grande del mundo, 11 de noviembre de 2026. - Sputnik Mundo
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Barcos se reúnen a una distancia segura del SS United States mientras los espectadores observan cómo el histórico transatlántico es hundido intencionalmente en el golfo de México frente a la costa de Florida para crear el arrecife artificial más grande del mundo, 11 de noviembre de 2026.

© AP Photo / Matt Rourke

El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el 19 de febrero de 2025.

El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el 19 de febrero de 2025. - Sputnik Mundo
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El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el 19 de febrero de 2025.

© AP Photo / Matt Rourke

Los vehículos pasan junto al SS United States atracado en el río Delaware en Filadelfia, el 4 de septiembre de 2024

Los vehículos pasan junto al SS United States atracado en el río Delaware en Filadelfia, el 4 de septiembre de 2024 - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matt Rourke

Los vehículos pasan junto al SS United States atracado en el río Delaware en Filadelfia, el 4 de septiembre de 2024

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© AP Photo / Gerald Herbert

Barcos se reúnen a una distancia segura del SS United States mientras los espectadores observan cómo el histórico transatlántico es hundido intencionalmente en el golfo de México frente a la costa de Florida para crear el arrecife artificial más grande del mundo, 11 de noviembre de 2026.

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El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el 19 de febrero de 2025.

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Los vehículos pasan junto al SS United States atracado en el río Delaware en Filadelfia, el 4 de septiembre de 2024

El barco que hizo historia en el Atlántico

La historia del SS United States comenzó en Virginia, donde fue construido entre 1950 y 1951 por más de 3.000 trabajadores. Su primer viaje tuvo lugar en 1952. Con 302 metros de longitud, era unos 33 metros más largo que el Titanic.
En su travesía inaugural por el Atlántico, el transatlántico alcanzó una velocidad media de casi 41 millas por hora y estableció un récord mundial. Superó así en alrededor de 4,5 millas por hora la marca conseguida en 1938 por el británico Queen Mary. Ningún otro buque de pasajeros ha logrado batir posteriormente su registro.
El barco pronto se convirtió en una referencia del lujo y la ingeniería naval estadounidense. Por sus instalaciones pasaron figuras de Hollywood como Grace Kelly y Elizabeth Taylor, además de los presidentes Harry Truman, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy. También viajó en él el monarca británico Eduardo VIII. En 1968, un joven Bill Clinton cruzó el Atlántico a bordo del transatlántico camino de Oxford.
La experiencia de viaje incluía una oferta gastronómica de alto nivel, con caviar, pato asado y lengua ahumada entre los platos del menú. Pero la expansión de la aviación comercial cambió el panorama del transporte transatlántico. En 1969, el SS United States fue retirado del servicio y comenzó una larga etapa de inactividad en los muelles de Filadelfia.
Durante décadas se barajaron distintas opciones para devolverle su antiguo esplendor, desde convertirlo en un hotel hasta adaptarlo para viajes de crucero. Ninguno de los proyectos llegó a materializarse y el histórico barco estuvo a punto de terminar en un desguace.
Sumersión del submarino Titan de OceanGate. Foto de archivo - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2023
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Así fue el viaje catastrófico del submarino Titan hacia el Titanic | Fotos
24 de junio 2023, 12:41 GMT

Una segunda oportunidad bajo el agua

Su destino cambió cuando las autoridades del condado de Okaloosa, en Florida, decidieron adquirirlo para incorporarlo a un proyecto de arrecifes artificiales valorado en unos 13,5 millones de dólares. Warren Jones, representante de la organización SS United States Conservancy, que había viajado en el barco con su familia cuando era niño, recordó la larga campaña para salvarlo.
"Año tras año hemos trabajado para evitar que este barco acabara convertido en chatarra", afirmó.
El transatlántico quedará a unos 55 metros de profundidad, a aproximadamente 40 kilómetros de la costa de Destin. Su cubierta superior se encontrará entre 15 y 18 metros bajo el agua, lo que facilitará el acceso a buceadores con diferentes niveles de experiencia.
Los responsables del proyecto confían en que el antiguo gigante del Atlántico se convierta en un nuevo foco de actividad turística y en un refugio para grandes especies marinas, como el atún, el marlín y el pez espada.
El SS United States se incorporará al complejo Destin-Fort Walton Beach Artificial Reefs, que ya reúne más de 500 arrecifes artificiales y estructuras submarinas procedentes de barcos hundidos y construcciones de hormigón. Así, el buque que durante años representó el lujo de los viajes transatlánticos tendrá una nueva función: convertirse en parte del ecosistema marino del golfo de México.
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