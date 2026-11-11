Diputados de Paraguay buscan realizar juicio político a fiscal general por caso Ueno Bank
© Foto : Ministerio Público de la República de Paraguay (sitio web)El fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rondón.
© Foto : Ministerio Público de la República de Paraguay (sitio web)
Síguenos en
Los legisladores de la cámara baja paraguaya estudian realizar este procedimiento contra Emiliano Rolón, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien presuntamente estaría implicado en el escándalo de la entidad bancaria.
De acuerdo con el medio local ABC, los diputados aluden que el funcionario pudo ser "cómplice" por inacción ante la crisis de Ueno Bank y que, incluso, podría haber cometido el delito de "frustración de la persecución penal" del ahora expresidente Santiago Peña.
"Ya tenemos previamente terminado el libelo acusatorio. Estamos haciendo algunas correcciones de forma, conversando con los compañeros liberales, con los colorados disidentes. Los del tercer espacio estamos todos, y como [el 12 de noviembre] tenemos sesión extraordinaria convocada para presupuesto, vamos a ponerlo a disposición de todos los compañeros para la firma pertinente", expresó la legisladora Rocío Vallejo, según la publicación.
"Ya tenemos previamente terminado el libelo acusatorio. Estamos haciendo algunas correcciones de forma, conversando con los compañeros liberales, con los colorados disidentes. Los del tercer espacio estamos todos, y como [el 12 de noviembre] tenemos sesión extraordinaria convocada para presupuesto, vamos a ponerlo a disposición de todos los compañeros para la firma pertinente", expresó la legisladora Rocío Vallejo, según la publicación.
A inicios de noviembre, el Banco Central de Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, entidad que contaba con cerca de tres millones de clientes y cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido.
La medida dejó a los usuarios sin acceso a sus cuentas, lo que desencadenó una grave crisis política y financiera, que resultó en la destitución y arresto del mandatario paraguayo.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).