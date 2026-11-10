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El Gobierno de México adquirirá helicópteros militares de Rusia
El Gobierno de México adquirirá helicópteros militares de Rusia
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El secretario de Marina del país latinoamericano, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que se comprarán 10 helicópteros rusos Mi-17 para el transporte... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, todos ellos de fabricación estadounidense. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es atender labores de seguridad y desastres naturales.
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raymundo pedro morales, ricardo trevilla, gobierno de méxico, secretaría de la defensa, claudia sheinbaum
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El Gobierno de México adquirirá helicópteros militares de Rusia

22:26 GMT 10.11.2026
© Foto : X - @GobiernoMXClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© Foto : X - @GobiernoMX
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El secretario de Marina del país latinoamericano, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que se comprarán 10 helicópteros rusos Mi-17 para el transporte de tropas; además, dijo que se adquirirán otras unidades para operaciones en buques.
Por su parte, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, todos ellos de fabricación estadounidense.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es atender labores de seguridad y desastres naturales.
Rusia y México buscan vuelos directos para incentivar el turismo - Sputnik Mundo, 1920, 28.11.2025
Internacional
Rusia y México buscan vuelos directos para incentivar el turismo
28 de noviembre 2025, 20:40 GMT
"Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad, también para el Plan DN-III [para desastres naturales] y el Plan Marina [protección civil]", añadió.
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