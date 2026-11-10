Por su parte, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, todos ellos de fabricación estadounidense. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es atender labores de seguridad y desastres naturales.
El secretario de Marina del país latinoamericano, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que se comprarán 10 helicópteros rusos Mi-17 para el transporte de tropas; además, dijo que se adquirirán otras unidades para operaciones en buques.
Por su parte, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, todos ellos de fabricación estadounidense.
🇲🇽🚁 El Gobierno de México adquirirá helicópteros militares de Rusia
👉El secretario de Marina del país latinoamericano, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que se comprarán 10 helicópteros rusos Mi-17 para el transporte de tropas; además, dijo que se adquirirán otras unidades para operaciones en buques.
🔶 Por su parte, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, todos ellos de fabricación estadounidense. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es atender labores de seguridad y desastres naturales.
🔊 "Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad, también para el Plan DN-III [para desastres naturales] y el Plan Marina [protección civil]", añadió.
"Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad, también para el Plan DN-III [para desastres naturales] y el Plan Marina [protección civil]", añadió.
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