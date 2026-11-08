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El rearme de Japón representa "la reactivación de una dolorosa memoria histórica", señala medio

El rearme de Japón representa "la reactivación de una dolorosa memoria histórica", señala medio

Sputnik Mundo

El diario 'Global Times' publicó un editorial sobre las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que una contingencia en... 08.11.2026, Sputnik Mundo

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A un año de estos dichos, el medio sostiene que esta postura desafía la soberanía de Pekín y altera los fundamentos bilaterales, lamentando que Tokio no haya mostrado intención de rectificar.En ese sentido, el medio señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China atribuye toda la responsabilidad de las fricciones diplomáticas a la negativa japonesa de enmendar el rumbo, y afirma que ningún país puede provocar a sus vecinos en temas de integridad territorial y pretender que las relaciones bilaterales sigan con total normalidad.En paralelo al plano diplomático, el diario subraya que la Administración japonesa ha incrementado su presupuesto militar de forma acelerada y ha impulsado capacidades de ataque de largo alcance. El artículo afirma que, bajo la premisa de un entorno cambiante, Tokio intensifica su desarrollo en sistemas espaciales, cibernéticos y no tripulados.El texto editorial critica duramente que Japón intente presentarse hoy en día como víctima o amenaza defensiva, utilizando "escenarios de peor caso" para justificar un rearme que altera los equilibrios de posguerra.Un punto señalado con alarma por el Global Times es el debate en torno a posibles excepciones a los tres principios no nucleares. El análisis acusa a la Administración japonesa de buscar modificar su estrategia de seguridad para permitir la introducción teórica de armamento nuclear en emergencias, erosionando sus límites pacifistas.Para el final, el medio advierte que Japón pone a prueba las líneas rojas de Pekín y el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según el diario, Tokio está utilizando eufemismos y camuflaje político para debilitar los controles constitucionales que limitaban su proyección militar, enviando señales de un inminente retorno de su influencia armada regional.

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