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Celebraciones del Día de Muertos, Gaza atacada y migrantes en Canarias, entre las fotos de la semana
Celebraciones del Día de Muertos, Gaza atacada y migrantes en Canarias, entre las fotos de la semana
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Una nueva semana concluye y llega la hora de repasar las imágenes que marcaron los últimos siete días. Una calavera en llamas durante la celebración del Día de... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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Celebraciones del Día de Muertos, Gaza atacada y migrantes en Canarias, entre las fotos de la semana

09:02 GMT 08.11.2026
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Una nueva semana concluye y llega la hora de repasar las imágenes que marcaron los últimos siete días. Una calavera en llamas durante la celebración del Día de Muertos en Haití, zombis en Brasil, las consecuencias de un golpe israelí en la ciudad de Gaza y migrantes desembarcando en la isla española de El Hierro, entre las fotos de la semana.
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a eventos celebrados con motivo del Día de la Unidad Popular, en Moscú.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a eventos celebrados con motivo del Día de la Unidad Popular, en Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / POOL/Vyacheslav Prokofiev
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a eventos celebrados con motivo del Día de la Unidad Popular, en Moscú.

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Un militar durante un ejercicio operativo del personal de mando de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el campo de maniobras.

Un militar durante un ejercicio operativo del personal de mando de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el campo de maniobras. - Sputnik Mundo
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Un militar durante un ejercicio operativo del personal de mando de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el campo de maniobras.

© AP Photo / Jon Super

El aventurero británico Karl Bushby abraza a su madre al volver a su casa tras 28 años de viaje a pie alrededor del mundo.

El aventurero británico Karl Bushby abraza a su madre al volver a su casa tras 28 años de viaje a pie alrededor del mundo. - Sputnik Mundo
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El aventurero británico Karl Bushby abraza a su madre al volver a su casa tras 28 años de viaje a pie alrededor del mundo.

© AP Photo / Yousef Al Zanoun

Los equipos de Defensa Civil palestina intentan extinguir el fuego en un vehículo alcanzado por un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza.

Los equipos de Defensa Civil palestina intentan extinguir el fuego en un vehículo alcanzado por un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Yousef Al Zanoun

Los equipos de Defensa Civil palestina intentan extinguir el fuego en un vehículo alcanzado por un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza.

© REUTERS Maxim Shemetov

Los visitantes se congregan junto a esculturas de figuras humanas, sentadas al borde de una piscina en una cafetería temática de Pekín.

Los visitantes se congregan junto a esculturas de figuras humanas, sentadas al borde de una piscina en una cafetería temática de Pekín. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Maxim Shemetov

Los visitantes se congregan junto a esculturas de figuras humanas, sentadas al borde de una piscina en una cafetería temática de Pekín.

© AP Photo / Arizona Luminaria/Mason Kumet

Bomberos rescatan a una mujer de su vehículo después de que este quedara atascado en un cauce inundado en Tucson, Arizona.

Bomberos rescatan a una mujer de su vehículo después de que este quedara atascado en un cauce inundado en Tucson, Arizona. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Arizona Luminaria/Mason Kumet

Bomberos rescatan a una mujer de su vehículo después de que este quedara atascado en un cauce inundado en Tucson, Arizona.

© REUTERS Hannah McKay

Un policía lleva un maniquí durante una manifestación propalestina, frente a la Embajada de EEUU, en Londres.

Un policía lleva un maniquí durante una manifestación propalestina, frente a la Embajada de EEUU, en Londres. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Hannah McKay

Un policía lleva un maniquí durante una manifestación propalestina, frente a la Embajada de EEUU, en Londres.

© REUTERS KCNA

Corea del Norte prueba un novedoso sistema de defensa antiaérea.

Corea del Norte prueba un novedoso sistema de defensa antiaérea. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

Corea del Norte prueba un novedoso sistema de defensa antiaérea.

© AP Photo / Marzouq Al Jabri

Un hombre recoge botellas de plástico en un antiguo vertedero en Yemen.

Un hombre recoge botellas de plástico en un antiguo vertedero en Yemen. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Marzouq Al Jabri

Un hombre recoge botellas de plástico en un antiguo vertedero en Yemen.

© REUTERS Jesus Cabrera

Un grupo de migrantes espera la asistencia de la Cruz Roja, tras desembarcar en la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario.

Un grupo de migrantes espera la asistencia de la Cruz Roja, tras desembarcar en la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Jesus Cabrera

Un grupo de migrantes espera la asistencia de la Cruz Roja, tras desembarcar en la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario.

© REUTERS Fildor Pq Egeder

Los seguidores del vudú se reúnen alrededor de una calavera en llamas durante las celebraciones del Día de Muertos en Puerto Príncipe.

Los seguidores del vudú se reúnen alrededor de una calavera en llamas durante las celebraciones del Día de Muertos en Puerto Príncipe. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Fildor Pq Egeder

Los seguidores del vudú se reúnen alrededor de una calavera en llamas durante las celebraciones del Día de Muertos en Puerto Príncipe.

© AP Photo

Un hombre observa una mancha de petróleo en la orilla de una playa en Emiratos Árabes Unidos.

Un hombre observa una mancha de petróleo en la orilla de una playa en Emiratos Árabes Unidos. - Sputnik Mundo
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© AP Photo

Un hombre observa una mancha de petróleo en la orilla de una playa en Emiratos Árabes Unidos.

© REUTERS Aki Kuusisto

Una bola de fuego se eleva hacia el cielo tras el accidente de un avión privado Learjet en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.

Una bola de fuego se eleva hacia el cielo tras el accidente de un avión privado Learjet en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Aki Kuusisto

Una bola de fuego se eleva hacia el cielo tras el accidente de un avión privado Learjet en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.

© REUTERS Tuane Fernandes

Una persona le toma una fotografía a un participante en la marcha anual de zombis, con motivo del Día de Muertos, en Sao Paulo, Brasil.

Una persona le toma una fotografía a un participante en la marcha anual de zombis, con motivo del Día de Muertos, en Sao Paulo, Brasil. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Tuane Fernandes

Una persona le toma una fotografía a un participante en la marcha anual de zombis, con motivo del Día de Muertos, en Sao Paulo, Brasil.

© REUTERS Tom Little

Dos tigres de Amur juegan junto a una calabaza en el zoológico de Copenhague.

Dos tigres de Amur juegan junto a una calabaza en el zoológico de Copenhague. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Tom Little

Dos tigres de Amur juegan junto a una calabaza en el zoológico de Copenhague.

© REUTERS Nathan Howard

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula mientras asiste a un acto de campaña para las elecciones de medio término en el aeropuerto regional de Salina.

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula mientras asiste a un acto de campaña para las elecciones de medio término en el aeropuerto regional de Salina. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Nathan Howard

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula mientras asiste a un acto de campaña para las elecciones de medio término en el aeropuerto regional de Salina.

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