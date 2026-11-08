Celebraciones del Día de Muertos, Gaza atacada y migrantes en Canarias, entre las fotos de la semana

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a eventos celebrados con motivo del Día de la Unidad Popular, en Moscú.
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Un militar durante un ejercicio operativo del personal de mando de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el campo de maniobras.
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El aventurero británico Karl Bushby abraza a su madre al volver a su casa tras 28 años de viaje a pie alrededor del mundo.
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Los equipos de Defensa Civil palestina intentan extinguir el fuego en un vehículo alcanzado por un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza.
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Los visitantes se congregan junto a esculturas de figuras humanas, sentadas al borde de una piscina en una cafetería temática de Pekín.
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Bomberos rescatan a una mujer de su vehículo después de que este quedara atascado en un cauce inundado en Tucson, Arizona.
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Un policía lleva un maniquí durante una manifestación propalestina, frente a la Embajada de EEUU, en Londres.
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Corea del Norte prueba un novedoso sistema de defensa antiaérea.
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Un hombre recoge botellas de plástico en un antiguo vertedero en Yemen.
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Un grupo de migrantes espera la asistencia de la Cruz Roja, tras desembarcar en la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario.
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Los seguidores del vudú se reúnen alrededor de una calavera en llamas durante las celebraciones del Día de Muertos en Puerto Príncipe.
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Un hombre observa una mancha de petróleo en la orilla de una playa en Emiratos Árabes Unidos.
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Una bola de fuego se eleva hacia el cielo tras el accidente de un avión privado Learjet en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.
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Una persona le toma una fotografía a un participante en la marcha anual de zombis, con motivo del Día de Muertos, en Sao Paulo, Brasil.
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Dos tigres de Amur juegan junto a una calabaza en el zoológico de Copenhague.
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El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula mientras asiste a un acto de campaña para las elecciones de medio término en el aeropuerto regional de Salina.
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