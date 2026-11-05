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La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima
La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima
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El buque de investigación ruso Akademik Fedorov zarpó de San Petersburgo rumbo a la Antártida con científicos, combustible, alimentos y equipos para abastecer... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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En esta base, Rusia inauguró a finales de 2024 un nuevo complejo de invierno. Consta de cinco módulos: dos edificios de servicio y vivienda, un edificio de mantenimiento con generadores diésel y un sistema de purificación y almacenamiento de agua, así como un almacén con un generador diésel de reserva y un garaje.Mide 140 metros de largo por 13,5 de ancho, tiene una altura máxima de 17,5 metros y una superficie total de más de 1.911 m². El aislamiento de las paredes tiene un grosor de 80 centímetros. La base se apoya en 36 pilotes de tres metros de altura, gracias a lo cual podrá permanecer libre de nieve durante muchos años.
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Rusia refuerza su presencia científica en la Antártida con una nueva expedición
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Rusia refuerza su presencia científica en la Antártida con una nueva expedición
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La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima
El buque de investigación ruso Akademik Fedorov zarpó de San Petersburgo rumbo a la Antártida con científicos, combustible, alimentos y equipos para abastecer las estaciones rusas, informó el servicio de prensa del Instituto de Investigación Científica del Ártico y la Antártida de Rusia.
"Este año esperamos llevar a cabo un proyecto muy ambicioso en la zona de la estación Vostok y obtener datos únicos que arrojen luz sobre los cambios climáticos globales y los procesos que ocurren en el planeta", señaló el director del instituto, Alexandr Makárov, citado por el servicio de prensa.
En esta base, Rusia inauguró a finales de 2024 un nuevo complejo de invierno. Consta de cinco módulos: dos edificios de servicio y vivienda, un edificio de mantenimiento con generadores diésel y un sistema de purificación y almacenamiento de agua, así como un almacén con un generador diésel de reserva y un garaje.
Mide 140 metros de largo por 13,5 de ancho, tiene una altura máxima de 17,5 metros y una superficie total de más de 1.911 m². El aislamiento de las paredes tiene un grosor de 80 centímetros. La base se apoya en 36 pilotes de tres metros de altura, gracias a lo cual podrá permanecer libre de nieve durante muchos años.