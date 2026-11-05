Mundo
URGENTE: Santiago Peña anuncia su renuncia como presidente de Paraguay

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261105/la-ciencia-rusa-rumbo-a-la-antartida-en-busca-de-datos-unicos-sobre-el-clima-1175751686.html
La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima
La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima
Sputnik Mundo
El buque de investigación ruso Akademik Fedorov zarpó de San Petersburgo rumbo a la Antártida con científicos, combustible, alimentos y equipos para abastecer... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T16:17+0000
2026-11-05T16:17+0000
medioambiente
antártida
rusia
clima
🟠 video
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175751528_153:0:1456:733_1920x0_80_0_0_f447c1dc763c669184dc75139c1651c4.png
En esta base, Rusia inauguró a finales de 2024 un nuevo complejo de invierno. Consta de cinco módulos: dos edificios de servicio y vivienda, un edificio de mantenimiento con generadores diésel y un sistema de purificación y almacenamiento de agua, así como un almacén con un generador diésel de reserva y un garaje.Mide 140 metros de largo por 13,5 de ancho, tiene una altura máxima de 17,5 metros y una superficie total de más de 1.911 m². El aislamiento de las paredes tiene un grosor de 80 centímetros. La base se apoya en 36 pilotes de tres metros de altura, gracias a lo cual podrá permanecer libre de nieve durante muchos años.
https://noticiaslatam.lat/20260220/1171615193.html
antártida
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia refuerza su presencia científica en la Antártida con una nueva expedición
Sputnik Mundo
Rusia refuerza su presencia científica en la Antártida con una nueva expedición
2026-11-05T16:17+0000
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175751528_316:0:1293:733_1920x0_80_0_0_46818a8a9c8f023191bf6c80782036c8.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, antártida, rusia, clima, 🟠 video
medioambiente, antártida, rusia, clima, 🟠 video

La ciencia rusa rumbo a la Antártida en busca de datos únicos sobre el clima

16:17 GMT 05.11.2026
© Sputnik Video
Síguenos en
El buque de investigación ruso Akademik Fedorov zarpó de San Petersburgo rumbo a la Antártida con científicos, combustible, alimentos y equipos para abastecer las estaciones rusas, informó el servicio de prensa del Instituto de Investigación Científica del Ártico y la Antártida de Rusia.
"Este año esperamos llevar a cabo un proyecto muy ambicioso en la zona de la estación Vostok y obtener datos únicos que arrojen luz sobre los cambios climáticos globales y los procesos que ocurren en el planeta", señaló el director del instituto, Alexandr Makárov, citado por el servicio de prensa.
En esta base, Rusia inauguró a finales de 2024 un nuevo complejo de invierno. Consta de cinco módulos: dos edificios de servicio y vivienda, un edificio de mantenimiento con generadores diésel y un sistema de purificación y almacenamiento de agua, así como un almacén con un generador diésel de reserva y un garaje.
Mide 140 metros de largo por 13,5 de ancho, tiene una altura máxima de 17,5 metros y una superficie total de más de 1.911 m². El aislamiento de las paredes tiene un grosor de 80 centímetros. La base se apoya en 36 pilotes de tres metros de altura, gracias a lo cual podrá permanecer libre de nieve durante muchos años.
La Antártida - Sputnik Mundo, 1920, 20.02.2026
Ciencia
¿Qué se espera en la Antártida en el año 2100?
20 de febrero, 18:40 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала