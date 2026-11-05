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Europa no sería lo que es sin Iberoamérica, indica el presidente boliviano

Europa no sería lo que es sin Iberoamérica, indica el presidente boliviano

Sputnik Mundo

Europa no sería lo que es hoy sin la contribución de los países de Iberoamérica, afirmó el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. Además, planteó la creación de... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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"Así como Bolivia no sería la misma sin España y España tampoco sería la misma sin Bolivia. Sucede lo mismo con Europa que no sería la misma sin Iberoamérica ni esta sin Europa", explicó Paz en su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid. El presidente argumentó que la contribución latinoamericana a Europa, por ejemplo, se dio con la plata que se explotó de las minas de la ciudad de Potosí (sur), en el actual territorio de Bolivia, durante la colonización española.Paz aseguró que hoy Bolivia aún aporta riqueza para que otros construyan su futuro y que ese futuro también lo quiere el país sudamericano.Asimismo, el jefe de Estado planteó la creación de un centro de pensamiento estratégico y de seguridad con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba (centro), con la finalidad de frenar el crimen organizado y el narcotráfico.La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno fue inaugurada por el rey de España, Felipe VI, con la participación de mandatarios de los 22 países de la comunidad iberoamericana.La delegación boliviana también está conformada por su canciller Héctor Huanca y los ministros de Economía y de la Presidencia, que buscan canalizar inversiones extranjeras en los sectores de minería, hidrocarburos y energía.

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