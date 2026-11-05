Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261105/europa-no-seria-lo-que-es-sin-iberoamerica-indica-el-presidente-boliviano-1175754059.html
Europa no sería lo que es sin Iberoamérica, indica el presidente boliviano
Europa no sería lo que es sin Iberoamérica, indica el presidente boliviano
Sputnik Mundo
Europa no sería lo que es hoy sin la contribución de los países de Iberoamérica, afirmó el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. Además, planteó la creación de... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T17:32+0000
2026-11-05T17:32+0000
américa latina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175753902_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_0ce3513f78b76543a04eb6f74db0ae89.jpg
"Así como Bolivia no sería la misma sin España y España tampoco sería la misma sin Bolivia. Sucede lo mismo con Europa que no sería la misma sin Iberoamérica ni esta sin Europa", explicó Paz en su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid. El presidente argumentó que la contribución latinoamericana a Europa, por ejemplo, se dio con la plata que se explotó de las minas de la ciudad de Potosí (sur), en el actual territorio de Bolivia, durante la colonización española.Paz aseguró que hoy Bolivia aún aporta riqueza para que otros construyan su futuro y que ese futuro también lo quiere el país sudamericano.Asimismo, el jefe de Estado planteó la creación de un centro de pensamiento estratégico y de seguridad con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba (centro), con la finalidad de frenar el crimen organizado y el narcotráfico.La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno fue inaugurada por el rey de España, Felipe VI, con la participación de mandatarios de los 22 países de la comunidad iberoamericana.La delegación boliviana también está conformada por su canciller Héctor Huanca y los ministros de Economía y de la Presidencia, que buscan canalizar inversiones extranjeras en los sectores de minería, hidrocarburos y energía.
https://noticiaslatam.lat/20261105/por-que-los-presidentes-latinoamericanos-asisten-cada-vez-a-menos-cumbres-regionales-1175745244.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175753902_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_40cd81bee18b82414bd53fa61c05718f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Europa no sería lo que es sin Iberoamérica, indica el presidente boliviano

17:32 GMT 05.11.2026
© REUTERS Susana VeraRodrigo Paz, presidente de Bolivia, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
© REUTERS Susana Vera
Síguenos en
Europa no sería lo que es hoy sin la contribución de los países de Iberoamérica, afirmó el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. Además, planteó la creación de un centro de pensamiento estratégico y de seguridad, con la finalidad de frenar el crimen organizado y el narcotráfico.
"Así como Bolivia no sería la misma sin España y España tampoco sería la misma sin Bolivia. Sucede lo mismo con Europa que no sería la misma sin Iberoamérica ni esta sin Europa", explicó Paz en su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid.
El presidente argumentó que la contribución latinoamericana a Europa, por ejemplo, se dio con la plata que se explotó de las minas de la ciudad de Potosí (sur), en el actual territorio de Bolivia, durante la colonización española.
"A veces nosotros sentimos que Iberoamérica no llega a ser solo una palabra, pareciera que fuera Ibero y América, y que, a veces, viven demasiado lejos una de la otra. Ejemplo, el joven que encuentra dificultades para estudiar al otro lado del Atlántico por un visado", dijo.
Paz aseguró que hoy Bolivia aún aporta riqueza para que otros construyan su futuro y que ese futuro también lo quiere el país sudamericano.
Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
América Latina
¿Por qué los presidentes latinoamericanos asisten cada vez a menos cumbres regionales?
01:15 GMT
Asimismo, el jefe de Estado planteó la creación de un centro de pensamiento estratégico y de seguridad con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba (centro), con la finalidad de frenar el crimen organizado y el narcotráfico.

"Bolivia propone generar un centro iberoamericano del pensamiento estratégico y de seguridad en Bolivia. Tenemos infraestructura, tenemos el espacio y queremos que donde antes era una infraestructura destinada a la Unión de Naciones Suramericanas, hoy sea vinculada al pensamiento iberoamericano y de desarrollo de seguridad", manifestó Paz.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno fue inaugurada por el rey de España, Felipe VI, con la participación de mandatarios de los 22 países de la comunidad iberoamericana.
La delegación boliviana también está conformada por su canciller Héctor Huanca y los ministros de Economía y de la Presidencia, que buscan canalizar inversiones extranjeras en los sectores de minería, hidrocarburos y energía.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала