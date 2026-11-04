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Rusia, un mosaico de culturas: los trajes tradicionales como memoria viva de un país diverso
Rusia, un mosaico de culturas: los trajes tradicionales como memoria viva de un país diverso
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La unidad no significa uniformidad: en Rusia, decenas de pueblos conservan sus propias lenguas, costumbres y expresiones culturales, que se transmiten de... 04.11.2026, Sputnik Mundo
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Con motivo del Día de la Unidad Nacional, que se celebra el 4 de noviembre, recorremos esta diversidad cultural a través de la vestimenta de algunos de los pueblos que conforman Rusia, desde los bordados tártaros y mari hasta los tejidos kalmukos y las prendas de piel de los pueblos del extremo norte.
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Rusia, un mosaico de culturas: los trajes tradicionales como memoria viva de un país diverso

18:41 GMT 04.11.2026
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La unidad no significa uniformidad: en Rusia, decenas de pueblos conservan sus propias lenguas, costumbres y expresiones culturales, que se transmiten de generación en generación. Sus trajes tradicionales son mucho más que simples prendas: narran historias, reflejan formas de vida y preservan la memoria de quienes los llevaron.
Con motivo del Día de la Unidad Nacional, que se celebra el 4 de noviembre, recorremos esta diversidad cultural a través de la vestimenta de algunos de los pueblos que conforman Rusia, desde los bordados tártaros y mari hasta los tejidos kalmukos y las prendas de piel de los pueblos del extremo norte.
© Sputnik / Mikhail Beznosov / Acceder al contenido multimedia

El sarafán, un vestido largo y sin mangas que se lleva sobre una blusa, es una de las prendas más representativas del traje femenino tradicional ruso. Se complementaba con cinturones, delantales y tocados festivos.

El sarafán, un vestido largo y sin mangas que se lleva sobre una blusa, es una de las prendas más representativas del traje femenino tradicional ruso. Se complementaba con cinturones, delantales y tocados festivos. - Sputnik Mundo
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El sarafán, un vestido largo y sin mangas que se lleva sobre una blusa, es una de las prendas más representativas del traje femenino tradicional ruso. Se complementaba con cinturones, delantales y tocados festivos.

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El traje tradicional tártaro (distrito del Volga) destaca por sus vestidos largos, chalecos entallados y elaborados tocados.

Durante el Sabantuy, una de las principales fiestas del pueblo tártaro, los trajes tradicionales adquieren un protagonismo especial. Los vestidos, los tocados bordados y los adornos de pecho reflejan la riqueza de sus tradiciones textiles.

El traje tradicional tártaro (distrito del Volga) destaca por sus vestidos largos, chalecos entallados y elaborados tocados. Durante el Sabantuy, una de las principales fiestas del pueblo tártaro, los trajes tradicionales adquieren un protagonismo especial. Los vestidos, los tocados bordados y los adornos de pecho reflejan la riqueza de sus tradiciones textiles. - Sputnik Mundo
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El traje tradicional tártaro (distrito del Volga) destaca por sus vestidos largos, chalecos entallados y elaborados tocados.

Durante el Sabantuy, una de las principales fiestas del pueblo tártaro, los trajes tradicionales adquieren un protagonismo especial. Los vestidos, los tocados bordados y los adornos de pecho reflejan la riqueza de sus tradiciones textiles.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin

Los trajes festivos kalmukos (sur de Rusia) destacan por sus vestidos largos de seda, terciopelo o brocado, así como por sus bordados y adornos textiles.

Los trajes festivos kalmukos (sur de Rusia) destacan por sus vestidos largos de seda, terciopelo o brocado, así como por sus bordados y adornos textiles. - Sputnik Mundo
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Los trajes festivos kalmukos (sur de Rusia) destacan por sus vestidos largos de seda, terciopelo o brocado, así como por sus bordados y adornos textiles.

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Los trajes tradicionales chuvasios (distrito del Volga) destacan por sus bordados geométricos, que incluyen rombos, cruces y otros motivos ornamentales. La vestimenta femenina se complementa con tocados decorados con monedas y cuentas.

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Los trajes tradicionales chuvasios (distrito del Volga) destacan por sus bordados geométricos, que incluyen rombos, cruces y otros motivos ornamentales. La vestimenta femenina se complementa con tocados decorados con monedas y cuentas.

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La vestimenta tradicional de los pueblos de Sajá (Lejano Oriente de Rusia) está estrechamente vinculada a las duras condiciones climáticas del norte de Siberia. Las prendas de piel y los materiales naturales permiten protegerse del frío extremo durante largas temporadas en la tundra.

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La vestimenta tradicional de los pueblos de Sajá (Lejano Oriente de Rusia) está estrechamente vinculada a las duras condiciones climáticas del norte de Siberia. Las prendas de piel y los materiales naturales permiten protegerse del frío extremo durante largas temporadas en la tundra.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova

La vestimenta tradicional de las mujeres chechenas (Cáucaso Norte ruso) se caracteriza por sus vestidos largos, cinturones y pañuelos. En ocasiones especiales, las prendas exteriores podían confeccionarse con seda y terciopelo.

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La vestimenta tradicional de las mujeres chechenas (Cáucaso Norte ruso) se caracteriza por sus vestidos largos, cinturones y pañuelos. En ocasiones especiales, las prendas exteriores podían confeccionarse con seda y terciopelo.

© Sputnik / Fred Grinberg

El traje femenino tradicional osetio (Cáucaso Norte ruso) destaca por sus vestidos largos, cinturones ornamentados y detalles bordados. Los conjuntos festivos podían incluir chaquetas cortas de terciopelo y adornos de oro y plata.

El traje femenino tradicional osetio (Cáucaso Norte ruso) destaca por sus vestidos largos, cinturones ornamentados y detalles bordados. Los conjuntos festivos podían incluir chaquetas cortas de terciopelo y adornos de oro y plata. - Sputnik Mundo
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El traje femenino tradicional osetio (Cáucaso Norte ruso) destaca por sus vestidos largos, cinturones ornamentados y detalles bordados. Los conjuntos festivos podían incluir chaquetas cortas de terciopelo y adornos de oro y plata.

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Los trajes femeninos cosacos (sur de Rusia) combinaban vestidos largos, camisas de mangas amplias, pañuelos y tocados tradicionales. En las comunidades del Don, algunas versiones festivas se confeccionaban con seda y otros tejidos lujosos.

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Los trajes femeninos cosacos (sur de Rusia) combinaban vestidos largos, camisas de mangas amplias, pañuelos y tocados tradicionales. En las comunidades del Don, algunas versiones festivas se confeccionaban con seda y otros tejidos lujosos.

© Sputnik / Valery Melnikov / Acceder al contenido multimedia

El traje femenino mari (distrito del Volga) destaca por sus bordados geométricos, sus delantales decorados y sus cinturones con colgantes. Los conjuntos festivos podían incorporar también monedas, abalorios y adornos metálicos.

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El traje femenino mari (distrito del Volga) destaca por sus bordados geométricos, sus delantales decorados y sus cinturones con colgantes. Los conjuntos festivos podían incorporar también monedas, abalorios y adornos metálicos.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin

La vestimenta tradicional de los pueblos de Chukotka (Lejano Oriente de Rusia) se confeccionaba principalmente con pieles de reno y de animales marinos para protegerse de las bajas temperaturas. Los bordados de cuentas y las aplicaciones de piel también se utilizaban como elementos decorativos.

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La vestimenta tradicional de los pueblos de Chukotka (Lejano Oriente de Rusia) se confeccionaba principalmente con pieles de reno y de animales marinos para protegerse de las bajas temperaturas. Los bordados de cuentas y las aplicaciones de piel también se utilizaban como elementos decorativos.

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