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Este país latinoamericano produce soja más barata de la que se comercializa en EEUU
Este país latinoamericano produce soja más barata de la que se comercializa en EEUU
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Un estudio reciente difundido por el portal Farmdoc Daily reveló que, entre 2020 y 2024, cultivar este cereal en la nación sudamericana costó en promedio 1.028... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Esta brecha de 494 dólares por hectárea posiciona al gigante sudamericano con una ventaja estructural del 32% en sus costos totales de producción, marcando un hito en la competitividad agrícola internacional, según señala la web especializada en negocios agro.La investigación analizó nueve establecimientos representativos de ambos países. Pese a que los rendimientos fueron similares (3.430 kilos por hectárea en Brasil y 3.700 kg/ha en Estados Unidos), la diferencia productiva no logró compensar la marcada ventaja económica del país sudamericano.El medio señala que, lejos de lo que suele suponerse, el ahorro brasileño no proviene de los insumos directos, rubro en el que Brasil gasta más (539 dólares/ha) que su par norteamericano (494/ha). La verdadera clave de la competitividad brasileña radica en los gastos estructurales y el valor de la tierra, donde registra 240 dólares por hectárea frente a los elevados 620 que afrontan los productores estadounidenses.En el desglose de insumos, Brasil enfrenta mayores erogaciones debido a su dependencia externa —importando cerca del 72% de sus fosfatos y el 96% de su potasa— y a las condiciones tropicales que exigen un mayor uso de agroquímicos. La relación se invierte al analizar las semillas, segmento en el que Estados Unidos gasta unos 163 dólares por hectárea en promedio frente a los 106 de Brasil. No obstante, el costo semillero brasileño casi se duplicó entre 2020 y 2024, reflejando que la modernización tecnológica y la adopción de nuevos paquetes biotecnológicos exigen cada vez mayores inversiones a los agricultores de la región.En el plano comercial, esta dinámica refuerza el liderazgo absoluto de Brasil, que concentró el 42% de la producción mundial de soja y despachó un récord de 115 millones de toneladas —el 61% del comercio global— en la campaña 2025-2026. Este dominio, impulsado por la demanda constante de China, desplaza con fuerza la participación exportadora de Estados Unidos y redefine los flujos del comercio agrícola planetario.Para el resto de América Latina, en especial para países como Argentina, Paraguay y Uruguay, el escenario impone profundos desafíos estratégicos y logísticos. Aunque las ventajas estructurales de suelo en Brasil marcan el pulso del mercado, el informe advierte que la eficiencia en la gestión de insumos, la innovación tecnológica y la infraestructura serán determinantes para sostener la rentabilidad regional en los próximos años.
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Este país latinoamericano produce soja más barata de la que se comercializa en EEUU

06:21 GMT 03.11.2026 (actualizado: 06:42 GMT 03.11.2026)
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Cultivo de soja en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
© Foto : Portal web del Ministerio de Agricultura de Brasil
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Un estudio reciente difundido por el portal Farmdoc Daily reveló que, entre 2020 y 2024, cultivar este cereal en la nación sudamericana costó en promedio 1.028 dólares, frente a los 1.522 en Estados Unidos.
Esta brecha de 494 dólares por hectárea posiciona al gigante sudamericano con una ventaja estructural del 32% en sus costos totales de producción, marcando un hito en la competitividad agrícola internacional, según señala la web especializada en negocios agro.
La investigación analizó nueve establecimientos representativos de ambos países. Pese a que los rendimientos fueron similares (3.430 kilos por hectárea en Brasil y 3.700 kg/ha en Estados Unidos), la diferencia productiva no logró compensar la marcada ventaja económica del país sudamericano.
Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2025
Recuperar tierra degradada para el agro: una solución contra la deforestación en Brasil
23 de octubre 2025, 19:21 GMT
El medio señala que, lejos de lo que suele suponerse, el ahorro brasileño no proviene de los insumos directos, rubro en el que Brasil gasta más (539 dólares/ha) que su par norteamericano (494/ha). La verdadera clave de la competitividad brasileña radica en los gastos estructurales y el valor de la tierra, donde registra 240 dólares por hectárea frente a los elevados 620 que afrontan los productores estadounidenses.
En el desglose de insumos, Brasil enfrenta mayores erogaciones debido a su dependencia externa —importando cerca del 72% de sus fosfatos y el 96% de su potasa— y a las condiciones tropicales que exigen un mayor uso de agroquímicos.
La relación se invierte al analizar las semillas, segmento en el que Estados Unidos gasta unos 163 dólares por hectárea en promedio frente a los 106 de Brasil. No obstante, el costo semillero brasileño casi se duplicó entre 2020 y 2024, reflejando que la modernización tecnológica y la adopción de nuevos paquetes biotecnológicos exigen cada vez mayores inversiones a los agricultores de la región.
La oferta de Putin a Trump sobre lo que más necesitan los agricultores estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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La oferta de Putin a Trump sobre lo que más necesitan los agricultores estadounidenses
26 de octubre, 23:46 GMT
En el plano comercial, esta dinámica refuerza el liderazgo absoluto de Brasil, que concentró el 42% de la producción mundial de soja y despachó un récord de 115 millones de toneladas —el 61% del comercio global— en la campaña 2025-2026.
Este dominio, impulsado por la demanda constante de China, desplaza con fuerza la participación exportadora de Estados Unidos y redefine los flujos del comercio agrícola planetario.
Para el resto de América Latina, en especial para países como Argentina, Paraguay y Uruguay, el escenario impone profundos desafíos estratégicos y logísticos. Aunque las ventajas estructurales de suelo en Brasil marcan el pulso del mercado, el informe advierte que la eficiencia en la gestión de insumos, la innovación tecnológica y la infraestructura serán determinantes para sostener la rentabilidad regional en los próximos años.
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