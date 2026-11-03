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Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario
Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario
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El titular del Ministerio de Transporte de España, Óscar Puente, dio a conocer su salida de esta cartera días después de la tragedia ocurrida en Urda, Toledo... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Puente señaló que su decisión "pretende estar a la altura" de quienes le antecedieron y a la sociedad española.El 28 de octubre, dos trenes colisionaron en Urda, lo cual dejó un saldo de más de 60 personas fallecidas y más de 200 heridas, quienes presentan varios niveles de gravedad.
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Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario
El titular del Ministerio de Transporte de España, Óscar Puente, dio a conocer su salida de esta cartera días después de la tragedia ocurrida en Urda, Toledo (centro).
"No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre", expresó en conferencia de prensa.
Asimismo, Puente señaló que su decisión "pretende estar a la altura" de quienes le antecedieron y a la sociedad española.
El 28 de octubre, dos trenes colisionaron en Urda, lo cual dejó un saldo de más de 60 personas fallecidas y más de 200 heridas, quienes presentan varios niveles de gravedad.
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