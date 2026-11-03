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Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario
Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario
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El titular del Ministerio de Transporte de España, Óscar Puente, dio a conocer su salida de esta cartera días después de la tragedia ocurrida en Urda, Toledo... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Puente señaló que su decisión "pretende estar a la altura" de quienes le antecedieron y a la sociedad española.El 28 de octubre, dos trenes colisionaron en Urda, lo cual dejó un saldo de más de 60 personas fallecidas y más de 200 heridas, quienes presentan varios niveles de gravedad.
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Dimite el ministro de Transporte español tras accidente ferroviario

20:40 GMT 03.11.2026
© AP Photo / Manu FernandezLos servicios de emergencia intervienen en el lugar de un choque entre dos trenes en Urda, España
Los servicios de emergencia intervienen en el lugar de un choque entre dos trenes en Urda, España - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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El titular del Ministerio de Transporte de España, Óscar Puente, dio a conocer su salida de esta cartera días después de la tragedia ocurrida en Urda, Toledo (centro).

"No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, Puente señaló que su decisión "pretende estar a la altura" de quienes le antecedieron y a la sociedad española.
El 28 de octubre, dos trenes colisionaron en Urda, lo cual dejó un saldo de más de 60 personas fallecidas y más de 200 heridas, quienes presentan varios niveles de gravedad.
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