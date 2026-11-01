Texas busca apropiarse de nueve islas en el fronterizo río Bravo: México condena la medida
© AP Photo / Erik VerduzcoRío Bravo, en la frontera entre México y EEUU
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El Gobierno de Texas, a través de la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, designó de forma unilateral dichas formaciones —que suman cerca de 27 hectáreas— como propiedad estatal.
El objetivo de esta medida, según argumentaron las autoridades, es permitir el ingreso del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Militar local para realizar labores de patrullaje, limpieza y evitar que estos terrenos sean empleados por redes de contrabando o delincuencia organizada.
Ante esta decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una contundente respuesta rechazando las acciones y advirtiendo que los límites internacionales no pueden ser modificados por la determinación de un gobierno local.
En ese sentido, la Cancillería mexicana recordó que la soberanía de la zona fronteriza fluvial está sujeta estrictamente a los criterios establecidos en el Tratado de Límites de 1970, el cual estipula que la línea divisoria transcurre por el centro del cauce normal del río. Además, se enfatizó que la Administración dará un seguimiento puntual a cualquier despliegue operativo en el área.
En ese sentido, la Cancillería mexicana recordó que la soberanía de la zona fronteriza fluvial está sujeta estrictamente a los criterios establecidos en el Tratado de Límites de 1970, el cual estipula que la línea divisoria transcurre por el centro del cauce normal del río. Además, se enfatizó que la Administración dará un seguimiento puntual a cualquier despliegue operativo en el área.
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