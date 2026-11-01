Cumbre Rusia-África, desfile de catrinas en México y presidenciales en Brasil, en las fotos de la semana

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los jefes de las delegaciones para la III Cumbre Rusia-África. En el centro de la imagen se encuentra el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, que llegó al evento junto con su esposa, Zinash Tayachew.
El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los jefes de las delegaciones para la III Cumbre Rusia-África. En el centro de la imagen se encuentra el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, que llegó al evento junto con su esposa, Zinash Tayachew.
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión entre dos trenes.
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión entre dos trenes.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien se postuló para la reelección presidencial como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes a las afueras de un colegio electoral en Sao Bernardo do Campo, tras emitir su voto.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien se postuló para la reelección presidencial como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes a las afueras de un colegio electoral en Sao Bernardo do Campo, tras emitir su voto.
El líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; y la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, posan junto a otros altos cargos en el Nuevo Puente sobre el río Yalu, que conecta China con Corea del Norte.
El líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; y la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, posan junto a otros altos cargos en el Nuevo Puente sobre el río Yalu, que conecta China con Corea del Norte.
El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la fotografía oficial de los asistentes a la III Cumbre Rusia-África.
El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la fotografía oficial de los asistentes a la III Cumbre Rusia-África.
Un cañón de agua alcanza a un manifestante durante una protesta contra el Gobierno de Albania.
Un cañón de agua alcanza a un manifestante durante una protesta contra el Gobierno de Albania.
Una mujer se enfrenta a agentes antidisturbios durante una manifestación en Indonesia.
Una mujer se enfrenta a agentes antidisturbios durante una manifestación en Indonesia.
Un hombre surfea por las calles inundadas en Huntington Beach, California.
Un hombre surfea por las calles inundadas en Huntington Beach, California.
Un hombre acude a votar con su perro en brazos durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia.
Un hombre acude a votar con su perro en brazos durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia.
Unas personas participan en una manifestación en Lisboa para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.
Unas personas participan en una manifestación en Lisboa para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.
Los efectos de las inundaciones en la isla de Phuket, Tailandia, tras las intensas lluvias.
Los efectos de las inundaciones en la isla de Phuket, Tailandia, tras las intensas lluvias.
El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Tokio.
El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Tokio.
La tradicional Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid para reivindicar los antiguos derechos de paso del ganado por las vías pecuarias y preservar la práctica de la trashumancia estacional.
La tradicional Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid para reivindicar los antiguos derechos de paso del ganado por las vías pecuarias y preservar la práctica de la trashumancia estacional.
El jaguar Baalam y su hermana Zuma juegan con las calabazas que recibieron como adelanto de Halloween en el parque zoológico Pairi Daiza en Brugelette, Bélgica.
El jaguar Baalam y su hermana Zuma juegan con las calabazas que recibieron como adelanto de Halloween en el parque zoológico Pairi Daiza en Brugelette, Bélgica.
Los visitantes posan junto a un robot humanoide en el estand de AIA Orbis durante el Festival de Inteligencia Artificial de Dubái, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.
Los visitantes posan junto a un robot humanoide en el estand de AIA Orbis durante el Festival de Inteligencia Artificial de Dubái, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.
Ceremonia solemne de botadura de la corbeta Grozny en el astillero Amur, en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur.
Ceremonia solemne de botadura de la corbeta Grozny en el astillero Amur, en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur.
Manifestantes se enfrentan con agentes de la Policía durante una protesta frente al Ministerio de Justicia, en Santiago de Chile.
Manifestantes se enfrentan con agentes de la Policía durante una protesta frente al Ministerio de Justicia, en Santiago de Chile.
Personas maquilladas y vestidas como catrinas participan en el tradicional desfile que recorre la avenida Paseo de la Reforma previo al Día de Muertos en México.
Personas maquilladas y vestidas como catrinas participan en el tradicional desfile que recorre la avenida Paseo de la Reforma previo al Día de Muertos en México.