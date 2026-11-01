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Cumbre Rusia-África, desfile de catrinas en México y presidenciales en Brasil, en las fotos de la semana
Cumbre Rusia-África, desfile de catrinas en México y presidenciales en Brasil, en las fotos de la semana
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Finaliza una semana más y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La III Cumbre Rusia-África... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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Cumbre Rusia-África, desfile de catrinas en México y presidenciales en Brasil, en las fotos de la semana

09:02 GMT 01.11.2026
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Finaliza una semana más y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La III Cumbre Rusia-África celebrada en Moscú, las elecciones presidenciales en Brasil y el desfile de catrinas por las calles de México en vísperas del Día de Muertos, entre las fotos de la semana.
© Sputnik / Russia-Africa Summit and Economic and Humanitarian forum host рhoto agency/Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los jefes de las delegaciones para la III Cumbre Rusia-África. En el centro de la imagen se encuentra el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, que llegó al evento junto con su esposa, Zinash Tayachew.

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los jefes de las delegaciones para la III Cumbre Rusia-África. En el centro de la imagen se encuentra el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, que llegó al evento junto con su esposa, Zinash Tayachew. - Sputnik Mundo
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El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con los jefes de las delegaciones para la III Cumbre Rusia-África. En el centro de la imagen se encuentra el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Alí, que llegó al evento junto con su esposa, Zinash Tayachew.

© AP Photo / Manu Fernandez

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión entre dos trenes.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión entre dos trenes. - Sputnik Mundo
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Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión entre dos trenes.

© REUTERS Brian Snyder

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien se postuló para la reelección presidencial como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes a las afueras de un colegio electoral en Sao Bernardo do Campo, tras emitir su voto.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien se postuló para la reelección presidencial como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes a las afueras de un colegio electoral en Sao Bernardo do Campo, tras emitir su voto. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Brian Snyder

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, quien se postuló para la reelección presidencial como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes a las afueras de un colegio electoral en Sao Bernardo do Campo, tras emitir su voto.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; y la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, posan junto a otros altos cargos en el Nuevo Puente sobre el río Yalu, que conecta China con Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; y la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, posan junto a otros altos cargos en el Nuevo Puente sobre el río Yalu, que conecta China con Corea del Norte. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un; el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning; el ministro de Exteriores de China, Wang Yi; y la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, posan junto a otros altos cargos en el Nuevo Puente sobre el río Yalu, que conecta China con Corea del Norte.

© Sputnik / Host Photo Agency for the Russia–Africa Summit and Forum/Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la fotografía oficial de los asistentes a la III Cumbre Rusia-África.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la fotografía oficial de los asistentes a la III Cumbre Rusia-África.

© REUTERS Florion Goga

Un cañón de agua alcanza a un manifestante durante una protesta contra el Gobierno de Albania.

Un cañón de agua alcanza a un manifestante durante una protesta contra el Gobierno de Albania. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Florion Goga

Un cañón de agua alcanza a un manifestante durante una protesta contra el Gobierno de Albania.

© REUTERS Willy Kurniawan

Una mujer se enfrenta a agentes antidisturbios durante una manifestación en Indonesia.

Una mujer se enfrenta a agentes antidisturbios durante una manifestación en Indonesia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Willy Kurniawan

Una mujer se enfrenta a agentes antidisturbios durante una manifestación en Indonesia.

© AP Photo / Jae C. Hong

Un hombre surfea por las calles inundadas en Huntington Beach, California.

Un hombre surfea por las calles inundadas en Huntington Beach, California. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jae C. Hong

Un hombre surfea por las calles inundadas en Huntington Beach, California.

© REUTERS Zorana Jevtic

Un hombre acude a votar con su perro en brazos durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia.

Un hombre acude a votar con su perro en brazos durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Zorana Jevtic

Un hombre acude a votar con su perro en brazos durante las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia.

© AP Photo / Ana Brigida

Unas personas participan en una manifestación en Lisboa para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.

Unas personas participan en una manifestación en Lisboa para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ana Brigida

Unas personas participan en una manifestación en Lisboa para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.

© AP Photo / Phuket province's Public Relations Department

Los efectos de las inundaciones en la isla de Phuket, Tailandia, tras las intensas lluvias.

Los efectos de las inundaciones en la isla de Phuket, Tailandia, tras las intensas lluvias. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Phuket province's Public Relations Department

Los efectos de las inundaciones en la isla de Phuket, Tailandia, tras las intensas lluvias.

© AP Photo / Rie Kikuchi

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Tokio.

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Tokio. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Rie Kikuchi

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su encuentro en Tokio.

© AP Photo / Bernat Armangue

La tradicional Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid para reivindicar los antiguos derechos de paso del ganado por las vías pecuarias y preservar la práctica de la trashumancia estacional.

La tradicional Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid para reivindicar los antiguos derechos de paso del ganado por las vías pecuarias y preservar la práctica de la trashumancia estacional. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Bernat Armangue

La tradicional Fiesta de la Trashumancia se celebra en Madrid para reivindicar los antiguos derechos de paso del ganado por las vías pecuarias y preservar la práctica de la trashumancia estacional.

© REUTERS Yves Herman

El jaguar Baalam y su hermana Zuma juegan con las calabazas que recibieron como adelanto de Halloween en el parque zoológico Pairi Daiza en Brugelette, Bélgica.

El jaguar Baalam y su hermana Zuma juegan con las calabazas que recibieron como adelanto de Halloween en el parque zoológico Pairi Daiza en Brugelette, Bélgica. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Yves Herman

El jaguar Baalam y su hermana Zuma juegan con las calabazas que recibieron como adelanto de Halloween en el parque zoológico Pairi Daiza en Brugelette, Bélgica.

© AP Photo / Fatima Shbair

Los visitantes posan junto a un robot humanoide en el estand de AIA Orbis durante el Festival de Inteligencia Artificial de Dubái, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.

Los visitantes posan junto a un robot humanoide en el estand de AIA Orbis durante el Festival de Inteligencia Artificial de Dubái, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fatima Shbair

Los visitantes posan junto a un robot humanoide en el estand de AIA Orbis durante el Festival de Inteligencia Artificial de Dubái, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Acceder al contenido multimedia

Ceremonia solemne de botadura de la corbeta Grozny en el astillero Amur, en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur.

Ceremonia solemne de botadura de la corbeta Grozny en el astillero Amur, en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Ceremonia solemne de botadura de la corbeta Grozny en el astillero Amur, en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Manifestantes se enfrentan con agentes de la Policía durante una protesta frente al Ministerio de Justicia, en Santiago de Chile.

Manifestantes se enfrentan con agentes de la Policía durante una protesta frente al Ministerio de Justicia, en Santiago de Chile. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pablo Sanhueza

Manifestantes se enfrentan con agentes de la Policía durante una protesta frente al Ministerio de Justicia, en Santiago de Chile.

© REUTERS Armando Vega

Personas maquilladas y vestidas como catrinas participan en el tradicional desfile que recorre la avenida Paseo de la Reforma previo al Día de Muertos en México.

Personas maquilladas y vestidas como catrinas participan en el tradicional desfile que recorre la avenida Paseo de la Reforma previo al Día de Muertos en México. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Armando Vega

Personas maquilladas y vestidas como catrinas participan en el tradicional desfile que recorre la avenida Paseo de la Reforma previo al Día de Muertos en México.

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