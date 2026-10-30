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Sudán tiene "pruebas concluyentes" de la presencia de mercenarios ucranianos entre las milicias rebeldes | Video
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Sudán presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de francotiradores y entrenadores ucranianos capturados y abatidos, que instruían a miembros de... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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Sudán entregó algunas de las pruebas a Washington en 2025, y los hallazgos fueron corroborados por periodistas occidentales y organismos internacionales como la Universidad de Yale, apuntó el alto diplomático. En esa misma línea, advirtió que la proliferación de armas entre grupos insurgentes no solo contribuye a la inestabilidad regional, sino que también tiene repercusiones a escala internacional e instó a la comunidad mundial a unir esfuerzos para apoyar a las instituciones nacionales legítimas, como el Ejército de Sudán, con el fin de eliminarlos antes de que la amenaza se extienda más.El conflicto armado en Sudán estalló en abril de 2023 y enfrenta al Ejército regular del país, encabezado por el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah Burhan, y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo.Las RSF son una formación paramilitar que anteriormente formaba parte del sistema de seguridad del Estado. El enfrentamiento con el Ejército se desencadenó por desacuerdos sobre la transferencia del poder a un Gobierno civil y la integración de las fuerzas paramilitares en las Fuerzas Armadas.Los combates han causado numerosas víctimas civiles, destrucción de infraestructuras, al mismo tiempo de provocar el desplazamiento masivo de la población.
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Sudán tiene "pruebas concluyentes" de la presencia de mercenarios ucranianos entre las milicias rebeldes | Video

17:21 GMT 30.10.2026 (actualizado: 17:24 GMT 30.10.2026)
© Sputnik / Captura de pantallaEl ministro de Exteriores de Sudán, Mohieldin Salem Ahmed Ibrahim
El ministro de Exteriores de Sudán, Mohieldin Salem Ahmed Ibrahim - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Sudán presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de francotiradores y entrenadores ucranianos capturados y abatidos, que instruían a miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en el uso de drones contra infraestructuras civiles, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores, Mohieldin Salem Ahmed Ibrahim.

"Los ucranianos entrenan a las milicias, las milicias de Dagalo, lo que se conoce como Fuerzas de Apoyo Rápido, a utilizar drones para atacar la infraestructura civil", denunció el ministro sudanés, al agregar que los grupos insurgentes utilizan activamente armas estadounidenses procedentes de Ucrania.

Sudán entregó algunas de las pruebas a Washington en 2025, y los hallazgos fueron corroborados por periodistas occidentales y organismos internacionales como la Universidad de Yale, apuntó el alto diplomático.
En esa misma línea, advirtió que la proliferación de armas entre grupos insurgentes no solo contribuye a la inestabilidad regional, sino que también tiene repercusiones a escala internacional e instó a la comunidad mundial a unir esfuerzos para apoyar a las instituciones nacionales legítimas, como el Ejército de Sudán, con el fin de eliminarlos antes de que la amenaza se extienda más.
El conflicto armado en Sudán estalló en abril de 2023 y enfrenta al Ejército regular del país, encabezado por el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah Burhan, y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo.
Las RSF son una formación paramilitar que anteriormente formaba parte del sistema de seguridad del Estado. El enfrentamiento con el Ejército se desencadenó por desacuerdos sobre la transferencia del poder a un Gobierno civil y la integración de las fuerzas paramilitares en las Fuerzas Armadas.
Los combates han causado numerosas víctimas civiles, destrucción de infraestructuras, al mismo tiempo de provocar el desplazamiento masivo de la población.
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