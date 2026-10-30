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- Sputnik Mundo, 1920
La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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Putin celebra más de 10 reuniones bilaterales con líderes africanos
Putin celebra más de 10 reuniones bilaterales con líderes africanos
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Las reuniones tienen lugar tras la cumbre Rusia-África, que se desarrolló en la capital rusa los días 28 y 29 de octubre. Al margen del foro, el dirigente... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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Putin celebra más de 10 reuniones bilaterales con líderes africanos

09:47 GMT 30.10.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Las reuniones tienen lugar tras la cumbre Rusia-África, que se desarrolló en la capital rusa los días 28 y 29 de octubre. Al margen del foro, el dirigente ruso, Vladímir Putin, ya mantuvo una serie de reuniones bilaterales con líderes africanos, entre ellos los de Namibia, Egipto, Libia, Etiopía y otros países.
Sigue las últimas novedades con la transmisión en directo de Sputnik.
En particular, Putin, se reunirá con los siguientes mandatarios africanos:
El presidente de Ghana, John Mahama.
El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tshisekedi.
El presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso.
El presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani.
El presidente de transición de Mali, Assimi Goita.
El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.
El presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani.
El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra.
El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki.
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir.
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