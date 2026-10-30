Putin celebra más de 10 reuniones bilaterales con líderes africanos
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/
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Las reuniones tienen lugar tras la cumbre Rusia-África, que se desarrolló en la capital rusa los días 28 y 29 de octubre. Al margen del foro, el dirigente ruso, Vladímir Putin, ya mantuvo una serie de reuniones bilaterales con líderes africanos, entre ellos los de Namibia, Egipto, Libia, Etiopía y otros países.
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En particular, Putin, se reunirá con los siguientes mandatarios africanos:
El presidente de Ghana, John Mahama.
El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tshisekedi.
El presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso.
El presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani.
El presidente de transición de Mali, Assimi Goita.
El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.
El presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani.
El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra.
El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki.
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir.
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